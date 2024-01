Anche nel 2024 Geppi Cucciari si fa circondare da una Splendida Cornice. Il programma condotto dalla presentatrice ed attrice torna su Raitre, per unire alto e basso, divulgazione e intrattenimento, cultura e spettacolo. Sempre con l’ironia e curiosità di Cucciari pronta a scoprire manie e passioni del pubblico in studio. Pronti a saperne di più? Continuate a leggere!

Splendida Cornice 2024: ospiti stasera

Puntata 18 gennaio 2024

La prima puntata celebra i 70 anni della Rai. In studio Fabio Caressa, Sergio Castellitto, Carlo Cracco, Emanuela Fanelli, Valerio Lundini, Benedetta Parodi, Pino Strabioli e Jasmine Trinca, con gli intermezzi musicali di Elio e Le Storie Tese, Elisabetta Viviani e il Maestro Remo Anzovino, il pianista Matthew Lee, oltre all’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai guidata dal maestro Pietro Mainiti. E ancora lo scrittore e regista Vito Molinari, il designer Takahide Sano, il giornalista Tommaso Cherici e una performance della Compagnia di danza acrobatica Kataklò.

Quando va in onda Splendida Cornice?

La terza edizione del programma va in onda da giovedì 18 gennaio 2024, alle 21:25, su Raitre, confermando la sua posizione in palinsesto delle precedenti edizioni.

Dove vedere Splendida Cornice?

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Splendida cornice in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Splendida Cornice: di cosa parla?

Il programma propone anche nella terza edizione due ore e mezza di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira. E di contaminazione: alto e basso, umorismo e conoscenza, cultura e incultura. Tutti ingredienti di un racconto sorprendente, persino per chi lo fa.

Splendida Cornice rappresenta la sfida di Geppi Cucciari di coniugare cultura e divertimento in un unico spettacolo televisivo. Un mix elegante e coinvolgente e al tempo stesso profondo e scoppiettante che promette di sorprendere il pubblico.

Splendida Cornice, ospiti fissi

Geppi Cucciari si fa sempre affiancare da un gruppo di personaggi, ognuno con un compito preciso. Nel corso delle puntate si alternano in studio il linguista Giuseppe Antonelli, l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, lo specialista di ecologia Matteo Renzi, il “sumerologo” Maurizio Viano e Giovanni Di Iacovo, membro del Mensa, l’avvocata civilista, scrittrice e conoscitrice delle problematiche sentimentali Ester Viola,lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone e la professoressa di cultura e letteratura giapponese Giulia Scrolavezza.

Presenti anche il critico letterario Piero Dorfles, il divulgatore Roberto Mercadini (a cui si chiede di costruire un racconto da una parola indicata dagli spettatori) il professore d’italiano Andrea Maggi, pronto ad intervenire nel corso del programma per sottolineare eventuali errori grammaticali commessi dalla conduttrice o dagli ospiti.

Come partecipare come pubblico a Splendida Cornice?

Il pubblico è anche parte attiva del programma, dal momento che compone un panel di categorie demografiche Gfk. Lo studio ospita 120 spettatori: per partecipare basta inviare una mail a splendidacornice@rai.it.

Splendida Cornice 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione dovrebbero essere sette. L’ultima puntata, considerato lo stop per la settimana del Festival di Sanremo, dovrebbe andare in onda il 7 marzo.

Splendida Cornice è in diretta?

No, il programma è registrato negli Studi di Corso Sempione 27, a Milano, una delle storiche sedi Rai.

Chi è la conduttrice di Splendida Cornice?

Il programma è condotto da Geppi Cucciari. Nata a Cagliari, si è fatta conoscere al grande pubblico come cabarettista grazie a Zelig, per poi specializzarsi anche nella conduzioni di programmi tv, come G’Day, Per un pugno di libro, Rai Pipol e Che Succ3de? Recita anche a teatro ed in numerosi film.

Chi è lo stilista che veste Geppi Cucciari?

Ogni puntata, la conduttrice indossa abiti molto belli ed eleganti, frutto del lavoro di Antonio Marras, stilista di Alghero e punto di riferimento per gli indumenti indossati da Geppi Cucciari nei suoi programmi ed in varie occasioni.

Splendida Cornice, sigla

Dopo aver rifatto la sigla di Fantastico 3 sulle notte di “Ballo ballo”, la sigla di questa edizione omaggia nuovamente Raffaella Carrà, sulle note di “Tanti auguri”, sigla di Ma che sera, ambientato in parte all’Italia in Miniatura a Viserba di Rimini.

La band di Splendida Cornice

Il programma ha anche una band musicale, che accompagna i vari momenti previsti in scaletta e gli ospiti musicali. A guidarla, Nicola “Ballo” Balestri.

Splendida Cornice: regia e autori

Splendida Cornice è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con Itv Movie, società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e la collaborazione di Sara Deiana, Gregorio Paolini, Francesca Papasergi e Federico Vozzi.

A cura di Antonella Vecchiariello e Michela Di Blasi. Produttore esecutivo per Itv Movie Patrizia Riverso. Per la Rai: produttore esecutivo Elena Milani; capoprogetto Luisa Pistacchio, coordinatore editoriale Felice Cappa. La regia è di Alessandro Renna, le scene di Maurizio Zecchin.