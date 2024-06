Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 14 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 14 giugno (puntata 6470): Clara ed Eduardo si sposano

Clima di freddezza tra Roberto e Marina

Arrivato il fatidico giorno, Clara (Imma Pirone) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) si apprestano a diventare marito e moglie ma non tutti vedranno di buon occhio il loro matrimonio e l’imminente entrata nel programma di protezione. Tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), nel frattempo, persiste un clima di freddezza, dopo la decisione di Ferri di non denunciare più Raffaele (Patrizio Rispo).

La spiazzante proposta di Diego a Ida

Ida (Marta Anna Borucinska) si proietta speranzosa verso il suo futuro di madre, supportata da Diego (Francesco Vitiello) che le farà una spiazzante proposta. Le strade di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) continuano a incrociarsi per poi separarsi di nuovo mentre Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sembrano più uniti che mai e progettano di fare una vacanza insieme.

