Nuove anticipazioni di giovedì 17 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 17 ottobre (puntata 6549): Niko interviene in favore di Manuela

Pettegolezzi su Rosa e Don Antoine

La frequentazione tra Rosa (Daniela Ioia) e Don Antoine (Hakim Gouem) è sempre più oggetto di pettegolezzi nel quartiere e a farne le spese potrebbe essere Manuel (Manuel D’Angelo). Durante l’inaugurazione del campo archeologico di Manuela (Gina Amarante), si è presentato improvvisamente Costabile (Antonio Fiore), la persona che ha rischiato di mandare a monte il progetto di Manuela, rubando i soldi del finanziamento pubblico. Niko (Luca Turco) interviene per bloccare Costabile e ciò suscita la gelosia di Valeria (Benedetta Valanzano), convinta che Niko possa essere ancora coinvolto emotivamente dalla sua ex.

Lo stratagemma di Guido

La vita da separato di Guido (Germano Bellavia) si sta rivelando più difficile del previsto, soprattutto dal punto di vista economico. Per far quadrare i conti e potersi permettere una casa in affitto e i viaggi a Roma da Claudia (Giada Desideri), Guido ha in mente uno stratagemma che coinvolge Cotugno (Walter Melchionda).

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.