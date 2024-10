Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 16 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 16 ottobre (puntata 6548): Manuela inaugura il suo parco archeologico

Un arrivo rovinerà la festa di Manuela

Il giorno dell’inaugurazione del parco archeologico che Manuela (Gina Amarante) è riuscita a costruire nonostante le mille difficoltà e imprevisti, è finalmente arrivato. Niko (Luca Turco) prova a spronare Jimmy (Gennaro De Simone), con cui ha avuto più di un’incomprensione nell’ultimo periodo, e a convincerlo a partecipare all’inaugurazione e rendere felice sua zia Manuela. Jimmy accetta ma un arrivo imprevisto guasterà la festa.

I dubbi di Rossella sul nuovo primario

Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha ricevuto una proposta lavorativa dal nuovo primario che, però, le ha anche dato una carezza. Rossella cercherà di capire se si tratti di una sgradevole consuetudine del suo superiore o solamente di una sua suggestione. Samuel (Samuele Cavallo), invece, rinfaccia a Nunzio (Vladimir Randazzo) la loro dolorosa separazione, visto che quest’ultimo è in procinto di trasferirsi a casa di Diana (Sara Zanier).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.