Per ora trattasi di mera suggestione giornalistica – in circolazione su siti e social in queste febbrili ore – che non trova conferme nella realtà: Massimo Giletti non prenderà il posto di Bianca Berlinguer su Rai3. Almeno per ora. E nel corso della presentazione dei palinsesti della tv pubblica prevista per domani mattina, venerdì 7 luglio, a Napoli non dovrebbero arrivare annunci ufficiali in questo senso. Come già spiegato ampiamente su queste colonne.

Al momento, al netto di sorprese, in questi caldi giorni di telemercato restano due grandi interrogativi senza risposta. Il primo è quello fin qui descritto, che riguarda la fascia del martedì sera di Rai3, fino a questa stagione nella mani di Bianca Berlinguer, passata nel frattempo a Rete 4., dove condurrà – in staffetta con Nicola Porro – anche Stasera Italia. Alla fine la suggestione Giletti si concretizzerà o la scelta ricadrà su nomi più deboli (Monica Giandotti? Incoronata Cora Boccia?) sui quali la Rai proverà a puntare anche a lungo termine, cercando nel frattempo di non crollare sotto i colpi della concorrenza anche di DiMartedì di Giovanni Floris?

Il secondo interrogativo ci riporta, guarda caso, nuovamente da Massimo Giletti, stavolta per evidenziare come non ci siano ancora certezze – ma neanche particolari indiscrezioni – sul programma che prenderà il posto di Non è l’Arena, sospeso (in realtà, chiuso) da Urbano Cairo a sorpresa ad aprile scorso. La domenica sera su La7 per contrastare il nuovo Che tempo che fa di Fabio Fazio su Nove e Report su Rai3 ci sarà una nuova produzione affidata a Massimo Gramellini oppure la rete diretta da Andrea Salerno calerà l’asso per rimpiazzare un profilo popolare e generalista come quello di Giletti? Martedì prossimo dal Four Season di Milano, in occasione della presentazione dei palinsesti di La7, forse qualcosa in più si saprà.