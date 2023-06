Concluso il telemercato, in attesa che le singole aziende svelino pubblicamente i palinsesti, ora è tempo di lavorare sui programmi. Il colpo dell’anno l’ha messo a segno, senza dubbio, Warner Bros. Discovery che il 14 maggio scorso ha comunicato l’arrivo su Nove di Fabio Fazio. Un trasferimento che ha suscitato un polverone di polemiche anche e soprattutto di natura politica.

Da qualche settimana il conduttore ligure che ha lasciato la Rai dopo quasi 40 anni sta dedicando il suo tempo alla definizione del suo nuovo programma, che in realtà sarà nella sostanza il Che tempo che fa che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Non cambierà la squadra di autori e di collaboratori, così come sarà confermata nella rodatissima macchina produttiva di Che tempo che fa anche Monica Tellini, che da anni si occupa di reclutare ospiti, soprattutto internazionali, in grado di impreziosire le singole puntate della trasmissione, diventata un classico della televisione italiana.

Qualche novità dovrebbe arrivare dal punto di vista di estetica (colori, loghi, luci) e di personaggi che graviteranno intorno al tavolo di Fazio. Ad aggiungersi ai vari Nino Frassica, Teo Teocoli, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e company dovrebbe esserci, stando a quanto risulta a TvBlog, Tommaso Zorzi. L’influencer, vincitore del Grande Fratello Vip nel 2021, condivide con Fazio l’agente, essendo anche lui rappresentato dalla Itc 2000 del potente Beppe Caschetto. Un volto giovane già conosciuto dal pubblico di Nove e degli altri canali del gruppo, visto che a partire da novembre 2021 lo ha frequentato prima come giurato di Drag Race Italia (nella nuova stagione, intanto passata su Paramount+, non ci sarà) e poi con Questa è Casa Mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa?

Maggiori dettagli (anche) sul nuovo ruolo di Tommaso Zorzi arriveranno presumibilmente il 13 luglio, quando a Milano saranno presentati ufficialmente i palinsesti di Warner Bros. Discovery.