Si è parlato molto dell’addio di Massimo Gramellini alla Rai. Il giornalista ha infatti deciso di lasciare la Rai dopo che le aveva dato la notorietà chiamandolo dalla carta stampata alla conduzione di un programma televisivo. Ha infatti condotto il varietà Le parole il sabato sera su Rai3 insieme a Roberto Vecchioni e Saverio Raimondo. Ora per lui ci sarà l’approdo a La7 dove condurrà un access il sabato e la domenica, più altre cosucce collaterali.

Naturalmente per Gramellini, che cura il Caffè sul Corsera, sarà un approdo naturale visto che La7 è di Urbano Cairo che è anche -casualmente- proprietario del Corriere della sera. Ma che ne sarà de Le parole su Rai3? Fiumi di inchiostro si sono sprecati circa il futuro di questa trasmissione. Una decisione definitiva sarebbe arrivata nelle ultime ore da parte della Rai rispetto a questo programma.

Le parole tornerà nella prossima stagione e non solo il sabato sera. Il programma di Rai3 raddoppierà e andrà in onda anche nell’access time della domenica. Doppio appuntamento quindi per Le parole che andrà in onda nell’access e nel prime time del sabato e nell’access della domenica, qui in una versione più smart.

Ma chi condurrà davvero questa nuova serie de Le parole? Anche qui si sono sprecate le congetture e i possibili candidati ad ereditare il posto di Massimo Gramellini. Anche qui si è arrivati ad una decisione definitiva nelle ultime ore. A condurre la nuova edizione de Le parole sarà Serena Bortone. La giornalista torna dunque su Rai3, rete che l’ha vista conduttrice di Agorà. Lascerà così il primo pomeriggio di Rai1, che dovrebbe essere ereditato da Caterina Balivo, la cui trattativa partirà nei prossimi giorni.

Non solo nuova conduttrice, ma programma totalmente rinnovato. Le parole dunque tornerà su Rai3 da settembre nell’access e nel prime time del sabato e nell’access in versione smart la domenica su Rai3.