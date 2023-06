Lo scorso anno ha debuttato nei martedì estivi di Rai3. Il nostro riferimento è per Filo rosso, il programma informativo della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo che sostituisce in estate Carta bianca. Il programma alla cui conduzione la Rai ha collocato, ormai da molto tempo, la figlia del grande politico Enrico Berlinguer, l’ineguagliato segretario del Partito Comunista Italiano. come si sa, va in vacanza, anche se per soli due mesi.

Come è noto a luglio e ad agosto il precedente responsabile del dipartimento approfondimenti giornalistici Rai Mario Orfeo, aveva collocato il buon Giorgio Zanchini, che quest’anno però non è stato confermato. Il conduttore di Rebus e di Quante storie su Rai3 si godrà pure lui, come la figlia di Enrico Berlinguer, un meritato periodo di riposo. Tornerà per alla guida dei due programmi da settembre, quello della domenica pomeriggio, Rebus, insieme a Corrado Augias, che ha comunicato di voler restare in Rai.

Ma chi condurrà dunque Filo rosso 2023 il martedì sera su Rai3? La scelta è caduta su una delle conduttrici più rampanti della televisione di Stato. Sarà Manuela Moreno, giornalista del Tg2, a condurre questa estate le puntate di Filo rosso. Programma questo in onda nei martedì sera estivi di Rai3 a partire dal martedì successivo l’ultima puntata di Carta bianca. La giornalista d’assalto di Fiorello però non sarà sola, sarà affiancata da alcuni giornalisti delle varie testate della Rai. In questi giorni verrà deciso chi affiancherà la conduttrice di Tg2 Post.

Va detto che Carta bianca, comprensivo della sua conduttrice, Bianca Berlinguer e della guest star del programma, Mauro Corona, sono stati confermati in blocco. Tutto il cast di Carta bianca dunque tornerà a settembre per altri nove mesi ininterrotti di messa in onda, il martedì sera su Rai3. Ma prima di tutto questo l’appuntamento è fissato per una nuova edizione di Filo rosso condotta da Manuela Moreno, che sarà così in prestito su Rai3 nei mesi di luglio ed agosto. Si era parlato per lei anche della conduzione di Agorà. Sarebbe stata infatti fra le candidate più accreditate a condurre questa trasmissione da settembre al posto di Monica Giandotti, ma cosi non sarà. Per la Moreno, da settembre, è previsto il ritorno a Tg2 Post, oppure qualcos’altro.