Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Rete 4 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 31 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 31 MARZO AL 5 APRILE 2025

La Promessa, anticipazioni puntata 31 marzo 2025: il mistero della presenza della duchessa

Come sta Pia?

Jana (Ana Garces) e Maria (Sara Molina) sono insieme a Pia (Maria Castro) e sono preoccupate per la sua salute, Pia è infatti atterrita all’idea di dover restare di nuovo sola nella grotta, facendosi credere morta per sfuggire a Gregorio (Bruno Lastra).

Un invito inatteso

Manuel (Arturo Sancho) chiede a Salvador (Mario García) di coprire l’assenza di Curro (Xavi Lock), senza spiegargli però il motivo. Margarita (Cristina Fernandez Pintado) chiede a Romulo (Joaquín Climent) di indagare sull’invito arrivato alla duchessa de Carril alla merenda, ma Santos (Manu Imizcoz) che si era occupato degli inviti, sostiene che nella lista di Margarita c’erano cinque nomi e non quattro.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.