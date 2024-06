L’Isola dei Famosi 2024: i finalisti

Chi sono i finalisti de L’Isola dei Famosi 2024? Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Alvina, Edoardo Franco, Samuel Peron sono in finale

Dopo la proclamazione (avvenuta lo scorso mercoledì 29 maggio) di Edoardo Stoppa come primo papabile vincitore de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘, stasera, 2 giugno, sono stati svelati gli altri finalisti dell’adventure game di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

Il secondo aspirante trionfatore di questa diciottesima edizione è Artur Dainese che ha vinto la prima prova contro Matilde Brandi. Il modello ucraino è l’highlander del televoto: ha superato ben 10 nomination per decisione del pubblico da casa. Nel corso della semifinale, ha ottenuto il 30 per cento dei consensi mandando a casa Karina Sapsai.

La terza finalista, invece, è Alvina Verecondi Scortecci (unica superstite del gruppo dei ‘non famosi’) che ha battuto Matilde Brandi nella temutissima prova dell’orologio honduregno (“Darò il massimo fino alla fine”). La Contessina ha ricevuto la visita a sorpresa dell’amatissimo fratello, Lorenzo.

Il quarto posto per la finale del 5 giugno, invece, se l’aggiudica Aras Senol. Il Cetin di ‘Terra Amara’ ha battuto Samuel Peron nella gara di apnea nelle teche d’acqua.

Ha avuto la meglio sull’ex maestro di ‘Ballando con le stelle’ e la showgirl romana, Edoardo Franco. L’ex vincitore di ‘Masterchef Italia’ ha conquistato l’ambitissimo traguardo grazie al televoto flash.

Il duello finale, sugli ultimi eliminati, ovvero Matilde Brandi (raggiunta dall’amica di sempre Manila Nazzaro) e Samuel Peron (supportato, in studio, da Iva Zanicchi sua partner nel talent show di ballo di Milly Carlucci), ha decretato l’ultimo finalista ‘fantasma’ che, in questi tre giorni, vivrà l’avventura in totale isolamento dal resto del gruppo (totalmente all’oscuro di tutto). I due naufraghi si sono dovuti cimentare con la temutissima ruota dell’Uomo Vitruviano.

Samuel è il sesto finalista (segreto) de ‘L’Isola dei Famosi 2024’ (“Non me lo sarei mai aspettato”). La Brandi lascia definitivamente il gioco ad un passo dalla finalissima.

L’ultimo leader di questa stagione è Artur che conquista, di fatto, l’immunità dalle prossime nomination.