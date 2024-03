Aras Senol: chi è il primo naufrago de L’Isola dei Famosi 2024

Dopo aver annunciato la nuova conduttrice (Vladimir Luxuria), l’inviata (Elenoire Casalegno), i due opinionisti (Sonia Bruganelli e Dario Maltese) e la data di messa in onda (8 aprile 2024), oggi, è stato rivelato il nome ed il volto del primo naufrago ufficiale de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘. Si chiama Aras Senol ed è conosciuto dal pubblico di Canale 5 per il ruolo di Cetin Ciğerci, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli, uno dei protagonisti della soap turca ‘Terra Amara‘.

Ha interpretato questo ruolo dal 2018 al 2022 ottenendo un grande successo in tutto il mondo.

Conosciamolo meglio:

Chi è Aras Senol de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

Attore, modello ed ex atleta (ha praticato, per tanti anni, il nuoto), il nuovo concorrente del reality di sopravvivenza è nato a Istanbul il 4 luglio 1993 sotto il segno del Cancro. Ha 30 anni.

E’ laureato in Belle arti all’Università di Yeditepe. Prima di diventare l’idolo delle soap, Aras ha fatto una lunga gavetta a teatro.

Ha un profilo Instagram @arassenol seguito, ad oggi, da oltre 75300 followers.

E’ stato ospite, lo scorso gennaio, del salotto di Silvia Toffanin, ‘Verissimo’ insieme alla collega Selin Genç.

E’ felicemente fidanzato con Eylül Şahin che considera la donna della sua vita. L’attore si è dichiarato alla compagna, a cui è legato sentimentalmente da due anni, dopo quattro anni di amicizia:

Eylül Şahin: “Quando si è dichiarato, sono rimasta un po’ sorpresa all’inizio, non me lo aspettavo. Solo in quel momento ho capito di provare qualcosa anche io per lui perché, quando stavamo insieme, ci divertivamo davvero tanto”

Anas Sorel: “Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l’importante è stare insieme”

Tra il 2022 e il 2023 ha recitato anche in ‘Askimiz Yeter’ e ‘Hayatimin Nesesi’