Dario Maltese: chi è il nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi 2024

Attraverso un comunicato stampa, oggi, è stato ufficializzato l’ingresso nella squadra della nuova ‘Isola dei Famosi 2024‘, targata Vladimir Luxuria, di Dario Maltese. Il giornalista, un po’ come accaduto a Cesara Buonamici al ‘Grande Fratello’, affiancherà Sonia Bruganelli sulla seduta di opinionista.

Conosciamolo meglio:

Chi è Dario Maltese de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

Nato a Erice (in provincia di Trapani) il 13 febbraio 1977 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) ma cresciuto a Castellammare del Golfo, il mezzobusto del Tg, che oggi ha 47 anni, ha frequentato il liceo Classico e in seguito si è trasferito a Roma per frequentare l’università LUISS Guido Carli. Nel 2000 si è laureato alla facoltà di Scienze politiche.

Dal 2000 a Mediaset, dal 2006 nella redazione del TG5 dove si occupa di Esteri. Attualmente conduce l’edizione delle 20.

Ha seguito, da cronista, anche grandi eventi di costume, come i due ultimi Royal Wedding di Gran Bretagna. Ed anche i casi di cronaca internazionale come Brexit, il referendum in Scozia e Catalogna, le elezioni negli Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Spagna e Grecia, e gli attentati terroristici a Charlie Ebdo, Bataclan, Bruxelles, Nizza, Londra, Berlino e al Museo del Bardo a Tunisi.

Nel 2023 ha pubblicato il suo primo libro ‘Les italiens’. Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia, edito da Rizzoli. Maltese ha raccolto la voce di Francesca Bellettini, Carla Bruni, Pietro Beccari, Eleonora Abbagnato, Giuliano da Empoli, Vittoria Colizza, Angelo Musa, Monica Bellucci, Luca De Meo, Philippine Leroy-Beaulieu, Paolo Roversi, Giambattista Valli, e Claudia Ferrazzi, uomini e donne di successo che per la prima volta si raccontano senza filtri in ritratti accurati nati da incontri in cui ognuno di loro ha aperto il suo mondo, portandoci dentro le vite dei nostri “italiani di Francia”.

Ha un profilo Instagram @dario.maltese che, ad oggi, raccoglie, oltre 21800 followers. Piuttosto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo se il giornalista Mediaset sia fidanzato o sposato.