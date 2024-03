Artur Dainese: chi è il nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi 2024

Qualche ora fa, il nostro Hit, ha svelato, in anteprima, il cast che compone la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘ che partirà ufficialmente lunedì 8 aprile 2024, in prima serata, su Canale 5. Alla conduzione Vladimir Luxuria con Dario Maltese e Sonia Bruganelli, in studio, in veste di opinionisti. In collegamento dall’Honduras, invece, ad Elenoire Casalegno è stato affidato il ruolo di inviata.

Tra i naufraghi, destinati a far battere il cuore delle altre isolane, c’è Artur Dainese.

Conosciamola meglio:

Chi è Artur Dainese de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

Artúr Dainese è un modello internazionale di origine ucraina. La sua grande passione è viaggiare, come dimostrano i suoi social, dove accumula migliaia di follower. Ha un profilo Instagram @arturdainese che, ad oggi, conta oltre 51600 mila followers.

E’ stato, lo scorso anno, uno dei finalisti di ‘Supervivientes’, la versione iberica del reality di Canale 5.

Dopo l’esperienza spagnola, il modello si è stabilito, per un lungo periodo, ad Ibiza.

E’ molto legato alla mamma che vive ancora in Italia, il Paese in cui si è stabilita dopo essere emigrata dall’Ucraina. Il futuro isolano, appena può, chiama la madre nell’arco della giornata.

Non sappiamo se, ad oggi, è fidanzato o se partecipa al programma come single. Tra i suoi hobby preferiti, uscire in barca e godersi il mare ed il sole a largo dalle coste. E’ un tipo molto modaiolo. Come testimoniano i suoi social, adora partecipare alle feste.

Ha 34 anni. In Italia, ha partecipato, in qualità di tentatore, alla prima edizione di ‘Temptation Island Vip’.

Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda nel 2012 a Milano. Ha praticato anche boxe e parkour. Spesso, è stato scambiato per Stefano De Martino. Il suo modello di riferimento è Jon Kortarajena. Si definisce testardo e tende ad annoiarsi facilmente. Non amo le chiacchiere, preferisce la concretezza.