Lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 parte l’edizione 2024 de L’isola dei famosi. Il reality show di Canale 5 torna con tante novità a partire dalla conduzione che è stata affidata stavolta a Vladimir Luxuria. In arrivo poi due opinionisti nuovi di zecca, almeno per quel riguarda l’isola, ovvero Sonia Bruganelli, che abbiamo già visto nel medesimo ruolo al Grande fratello vip e il debuttante assoluto Dario Maltese. Nuova anche l’inviata che sarà Elenoire Casalegno.

Vi abbiamo dato conto in queste ultime settimane dei tanti pretendenti nel ruolo di naufraghi, ora è arrivato il momento di mettere i puntini sulle “i” e darvi il cast completo de L’isola dei famosi 2024. Partiamo dal gruppo di donne con Valentina Vezzali, Maitè Yanes, la pornodiva Selen, all’anagrafe Luce Caponegro. Quindi nel cast anche Miss Italia 2023 Francesca Bergesio. Abbiamo poi la showgirl Matilde Brandi e Greta Zuccarelloe chiudiamo con l’attrice Marina Suma.

Per quel che riguarda la parte maschile del cast si parte da Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 2022, Aras Senol, che abbiamo visto nel successo low cost di Canale 5 “Terra amara“. Quindi Joe Bastianich, che di certo non ha bisogno di presentazioni, il modello Artur Dainese, il conduttore Edoardo Stoppa e il ballerino e coreografo Samuel Peron.

Appuntamento dunque lunedì 8 aprile 2024 in prima serata su Canale 5 per la nuova edizione, nuova in tutti in sensi, de L’isola dei famosi.