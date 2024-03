Si avvicina a grandi passi la partenza dell’edizione 2024 de L’isola dei famosi. Il popolare adventure game show giunto alla sua diciottesima edizione, torna ad allietare le serate del popolo Mediaset che fra non molto rimarrà orfano del Grande fratello. Reality show questo che comunque tornerà in onda in autunno su Canale 5, con nuova location e medesimo condottiero, ovvero Alfonso Signorini, come anticipato da queste colonne.

L’isola dei famosi 2024 con Luxuria e Sonia Bruganelli

L’isola dei famosi tornerà con alcune novità a partire dalla conduzione che è stata affidata, grazie ai buoni consigli della mamma dell’editore di Mediaset, a Vladimir Luxuria. Essa lascerà i più comodi panni di opinionista per mettere quelli più complicati di conduttrice. E’ ovvio che la conduttrice ha molte più responsabilità sulla riuscita di un programma, rispetto ad una opinionista. Ruolo questo che è stato affibbiato stavolta a Sonia Bruganelli, rimasta orfana della medesima funzione al Grande fratello, dove è stata scalzata dall’ottima Cesara Buonamici.

Nel cast Elenoire Casalegno inviata in Honduras

La Sonia Bruganelli però non dovrebbe essere sola, come spifferato da queste parti al suo fianco ci potrebbe essere l’ottimo Alvin, che lascerebbe quindi il ruolo di inviato alla bella e brava Eleonoire Casalegno. Ma sui concorrenti, come stanno le cose? Da queste parti vi abbiamo dato alcune indiscrezioni, fra le quali Alan Friedman e Samuel Peron. Ma ad oggi ecco le ultime notizie.

Edoardo Stoppa verso L’isola dei famosi

Siamo in grado di aggiungere dei nomi ai possibili naufraghi della prossima edizione de L’isola dei famosi. Partiamo da Edoardo Stoppa. Personaggio televisivo di lungo corso, nasce a Milano e arriva in televisione prima a Match music e poi a La7, dove conduce vari programmi. Arriva poi a Mediaset dove recita per Scherzi a parte e poi Sky e ancora Mediaset dove dal 2008 al 2020 fa parte della redazione di Striscia la notizia, che lascia per passare a Ogni mattina su Tv8 dove si occupa di animali ed ambiente, temi da sempre a lui molto cari. Ora arriverebbe il reclutamento come naufrago per questa nuova edizione de L’isola dei famosi.

Artur Dainese, Francesco Benigno e Matilde Brandi

Si passa poi al modello ucraino Artur Dainese, celebre nel nostro paese perchè è stato uno dei tentatori di Temptation island vip, nell’edizione condotta da Simona Ventura. Fra i naufraghi di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi arriverebbe l’attore palermitano Francesco Benigno e la showgirl Matilde Brandi che era già in lista per l’edizione 2022 di questo reality, a cui poi non partecipò per motivi personali.

Selen naufraga ne L’isola dei famosi 2024

Chiudiamo questa infornata di nomi con l’ex attrice pornografica Selen. All’anagrafe Luce Caponegro, a 26 anni gira la sua prima pellicola pornografica. Il successo arriva negli anni novanta, vincendo 17 premi come miglior attrice porno. Si ritira dal mondo della pornografia nel 1999 e da quel momento partecipa come ospite a molti programmi tv, Nel 2004 partecipa al reality La fattoria. Nel 2017 per l’Editore Cairo ha pubblicato l’autobiografia Da bambina sognavo di volare.