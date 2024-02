Che il Grande fratello sia il grande jolly di Canale 5 è cosa ormai ampiamente acclarata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è diventato da tempo l’ossigeno per Publitalia, che appena ha difficoltà respiratorie chiama in soccorso questa trasmissione che ha preso dimora del palinsesto di Canale 5 ormai da 24 anni. Un programma pronto per qualsiasi necessità e posizionato praticamente in ogni serata, ottenendo sempre ascolti che superano ampiamente quelli medi delle costosissime serate a trazione fiction e non solo di Canale 5.

Grande fratello punto fermo del palinsesto di Canale 5

Grande fratello conquista da tempo i posti più alti negli ascolti dei programmi d’intrattenimento della rete ammiraglia del gruppo Mediaset, secondo solo ai blockbuster diretti e condotti da Maria De Filippi. Insomma, senza troppi giri di parole, Maria De Filippi e Alfonso Signorini tengono alta la bandiera dell’intrattenimento seriale di Canale 5, con alcuni inserimenti, più sporadici però, di altri programmi, come per esempio il Ciao Darwin, che però il suo pilota Paolo Bonolis ritiene ormai sia giunto a fine corsa.

Alfonso Signorini e Maria De Filippi gli alfieri dell’intrattenimento prime time di Canale 5

In questo scenario è praticamente impossibile immaginare che Canale 5 possa pensare di privarsi nel suo palinsesto lungo del prime time, cioè quello che va da settembre ad aprile, del Grande fratello. Neanche a parlarne ovviamente delle trasmissioni del sabato sera di Maria De Filippi, Tu si que vales, C’è posta per te ed Amici. Quest’ultima che aggiunge anche le sue perle del day time Uomini e donne e l’Amici della domenica pomeriggio.

Grande fratello e Alfonso Signorini confermati per il prossimo autunno

Ecco dunque che ci giunge la conferma per il Grande fratello anche per la prossima stagione tv. Conferma per il programma e per il suo conduttore Alfonso Signorini, quest’ultimo di cui si parla da molti anni di una sua uscita dal programma. Cosa questa che viene poi puntualmente smentita dalla realtà delle cose ogni autunno. Dunque anche nel prossimo autunno 2024 rivedremo Grande fratello condotto da Alfonso Signorini nel prime time del lunedì di Canale 5, con il consueto doppio appuntamento settimanale. Naturalmente nuovo cast, con nuovi concorrenti e magari pure alcune novità nel meccanismo del programma. Meccanismo e contenuti che già quest’anno sono stati modificati dopo le polemiche dell’edizione 2022-2023.

Grande fratello cambia la location dopo 24 anni

Una novità certa di cui vi possiamo dare una anticipazione è che dopo 24 anni la mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio. Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia.

Niente Talpa al posto del Grande fratello che torna in autunno

Nei giorni scorsi sono uscite su alcuni media voci di una sostituzione nel palinsesto autunnale di Canale 5 del Grande fratello con una nuova edizione de La Talpa. Notizia destituita di fondamento perchè il Grande fratello, come detto, andrà regolarmente in onda, mentre di questa fantomatica nuova serie de La Talpa, per ora neppure l’ombra.

Grande fratello, che torna stasera con una nuova puntata, dunque confermato insieme al suo conduttore Alfonso Signorini, con una location nuova di zecca, nel palinsesto di Canale 5 nell’autunno-inverno della prossima stagione tv.