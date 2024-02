Grande fratello torna al giovedì, Terra amara sfida The voice senior (Retroscena TvBlog)

Si cambia sempre e comunque in quell’oceano sterminato che sono i palinsesti della nostra televisione. Ed in quello che ormai è diventato uno spin off della nostra storica rubrica di “Retroscena“, siamo qui oggi a raccontarvi di quel che accadrà prossimamente per quel che riguarda la “sistemazione” nel magma televisivo chiamato “palinsesto” dei vari programmi. Qui oggi ci occupiamo del palinsesto di Canale 5 che appare quello più “dinamico” fra quelli delle nostre reti generaliste. Vi parliamo di un programma che ormai potremmo definire “programma cavalletta”, essendo quello che ha saltato in quasi tutte le prime serate disponibili nella settimana. Il nostro riferimento è al Grande fratello.

Gli spostamenti del Grande fratello nel palinsesto di Canale 5

Era stato infatti deciso in un primo momento di posizionare il programma condotto da Alfonso Signorini il venerdì sera, dopo le due collocazioni “stravaganti” del mercoledì sera. Si attendeva infatti il termine del ciclo di dieci puntate (5+5) del varietà Ciao Darwin. Al termine del varietà condotto da Paolo Bonolis il Grande fratello avrebbe ripreso la serata del venerdì e così sarebbe rimasto fino al termine del ciclo, ad inizio aprile.

Terra amara di venerdì “contro” The voice senior

Ebbene, ecco che la direzione palinsesti di Mediaset ha cambiato idea. Dopo la fine di Ciao Darwin, prevista per venerdì prossimo, la serata del venerdì vedrà in campo la telenovela a basso costo ma ad alto profitto Terra amara. Quindi Terra amara sfiderà The voice senior. Il Grande fratello dunque si sposta al giovedì sera, guadagnando cosi, nella sua seconda puntata settimanale, la storica serata del giovedì, quella cioè dove era nato.

Il Grande fratello torna al giovedì sera e la finale…

Pare invece che la puntata del “meglio” di Ciao Darwin sarà posizionata nella serata del martedì. Grande fratello dunque, in questa sua ultima fase di programmazione, andrà in onda il lunedì ed il giovedì. Confermata al momento la partenza de L’isola dei famosi 2024 per lunedì 8 aprile, mentre la data della finale del Grande fratello non è stata ancora decisa, ma dovrebbe svolgersi o giovedì 4 o giovedì 11 aprile 2024.

Perchè Terra amara sfida The voice senior?

Grande fratello dunque se la dovrà vedere con DOC e Don Matteo il giovedì sera. E’ stato decisa la collocazione di Terra amara al venerdì sera perchè il target della telenovela di Canale 5 è molto simile a quello di The voice senior. Quindi anche se molto probabilmente il Grande fratello avrebbe fatto più ascolti di Terra amara, non avrebbe abbassato il dato di The voice senior, cosa questa che invece farebbe la telenovela prezzemolina di Canale 5. Il Grande fratello ha un pubblico prevalentemente giovane, mentre Terra amara più maturo. Ecco quindi la decisione di posizionare Terra amara il venerdì sera contro The voice senior.