Si scaldano i motori per l’edizione 2024 de L’isola dei famosi, il reality show in salsa adventure che da tempo immemorabile popola i teleschermi dell’italica televisione. La partenza è prevista come ormai noto per lunedì 8 aprile, salvo cambiamenti che, nei tempi nostri, sono diventati all’ordine del giorno. Nota è pure la conduzione che Piersilvio Berlusconi si è preso la responsabilità di affidare, grazie ai buoni consigli di mamma, a Vladimir Luxuria.

Sonia Bruganelli opinionista de L’isola dei famosi 2024

Si era pensato pure, come rivelato proprio da queste colonne, di mutuare il modus operandi tenuto con il Grande fratello attualmente in onda e quindi di avere un’unica opinionista nella persona della vice direttrice del Tg5 Elena Guarnieri. Idea questa che è caduta, perchè probabilmente la conduzione meno solida -essendo al debutto- di Vladimir Luxuria, rispetto a quella del GF di una vecchia volpe qual è Alfonso Signorini, non si è ritenuta sufficientemente efficace. Ecco dunque che si è deciso di andare sull’usato sicuro prendendo come opinionista Sonia Bruganelli, anticipata dal blog di Davide Maggio, già ampiamente rodata in questo ruolo.

Alvin da inviato a opinionista?

Si sta pure pensando di non lasciare sola l’ex opinionista del Grande fratello, mettendole al fianco uno che di Isola dei famosi se ne intende e anche molto, avendo fatto per molte edizioni l’inviato. Ci riferiamo al buon Alvin che nella nuova edizione de L’isola dei famosi, potrebbe lasciare il ruolo di inviato, per diventare il secondo opinionista in studio. Ecco dunque che si abbandonerebbe l’idea di avere una opinionista unica, ma si tornerebbe nella più confortevole situazione dei due classici opinionisti.

Elenoire Casalegno in pole per fare l’inviata

Ma chi ricoprirebbe il ruolo di inviato nella prossima edizione de L’isola dei famosi? Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere pare che a guidare i naufraghi dall’Honduras ci possa essere Elenoire Casalegno. La bella e brava conduttrice televisiva, che abbiamo visto ultimamente spesso ospite de La vita in diretta su Rai1, è già stata in predicato di ricoprire questo ruolo a L’isola dei famosi nel 2021. Stavolta potrebbe essere la volta buona? Lo scopriremo molto presto.