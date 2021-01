L’isola dei famosi 2021: Elenoire Casalegno inviata

Prosegue la preparazione de L’isola dei famosi 2021 e oggi si aggiunge un altro importante tassello al suo puzzle, parliamo del ruolo di inviato dislocato in Honduras del reality show di Canale 5 prodotto in collaborazione con Banjay. Secondo quanto apprendiamo proprio nelle scorse ore si è sciolto anche questo nodo e l’inviato, anzi l’inviata della prossima edizione dell’Isola dei famosi sarà Elenoire Casalegno.

Elenoire è una vecchia volpe della nostra televisione, debutta infatti del 1994 giovanissima alla conduzione del programma musicale di Italia 1 Jammin, per poi diventare la partner di Raimondo Vianello in Pressing sulla medesima rete. Poi tanti altri programmi televisivi, da Scherzi a parte al Festivalbar, da Super a Mondiale sera in Rai dove conduce con Claudio Cecchetto anche il Festival di Castrocaro, ma anche Robin Hood con l’allora suo compagno Omar Pedrini.

Non solo televisione per Elenoire ma anche cinema con Paparazzi e fiction con SPQR e ancora Saturday night live, Il pranzo della domenica, fino alla sua partecipazione al Grande fratello vip nel 2016. Insomma una che ha fatto tanta televisione e tanta gavetta. Elenoire dunque sarà l’inviata dell’Isola dei famosi 2021. Il programma quindi sta prendendo sempre più forma, con un cast in via di definizione e gli opinionisti che dovrebbero essere Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

L’appuntamento con la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021 condotta da Ilary Blasi resta fissato per lunedì 8 marzo in prima serata su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale nelle prime quattro settimane di messa in onda.