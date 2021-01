L’Isola dei famosi 2021: Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi opinionisti?

Procede a tambur battente la preparazione dell’edizione 2021 del reality show Banijay L’Isola dei famosi. Vi stiamo dando conto da queste colonne, giorno per giorno, i passi avanti (e anche quelli indietro) dell’organizzazione di questo non facilissimo programma televisivo, non solo per questioni meramente tecnico-organizzative, che per un po’ di tempo avevano fatto temere un cambio di location, poi tutto rientrato con la conferma delle isole dell’Honduras, ma anche per la situazione sanitaria che di certo non ha risparmiato neppure quella parte del mondo.

Vi abbiamo raccontato, step su step, quanto si sta rivelando complicata la definizione del cast di naufraghi, di cui vi abbiamo dato conto nelle scorse ore delle ultime novità con i nomi di Alex Nuccetelli, Valentina Persia, Akash Kumar e Clemente Russo come papabili facenti parte del cast dell’Isola dei famosi 2021, con l’enigma Elisa Isoardi ancora irrisolto. Restava e resta ancora scoperto il nome dell’inviato che pare non essere più nemmeno Aurora Ramazzotti, dopo lo stop ad Alvin.

Per quel che riguarda gli opinionisti pare ormai certo (salvo sua decisione contraria ovviamente appena uscirà dalla casa del Gf vip 5) l’approdo in questo ruolo di Tommaso Zorzi al cui fianco sarebbe potuta sedere Marisa Laurito, indimenticata protagonista di tanti varietà Rai di successo, a partire da Quelli della notte di Renzo Arbore. Ora però pare che in pole position per quel ruolo ci sarebbe Iva Zanicchi. Paiono dunque definitivamente tramontate le ipotesi di Alessandra Mussolini, Francesca Barra e Stefania Orlando in quel ruolo.

Staremo a vedere nelle prossime ore e nei prossimi giorni se questi nomi verranno annunciati ufficialmente, mentre ribadiamo l’ufficialità rispetto alla data di partenza dell’Isola dei famosi 2021 che resta fissata per lunedì 8 marzo 2021 in prima serata su Canale 5, con doppio appuntamento settimanale almeno per le prime quattro settimane, con la conduzione di Ilary Blasi.