L’isola dei famosi 2021: Valentina Persia, Akash Kumar, Clemente Russo e Alex Nuccetelli nel cast

Prosegue la preparazione dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi che fra acquisizioni e defezioni va avanti verso il completamento del cast di naufraghi che si giocheranno il titolo di vincitori del reality più avventuroso della televisione italiana. Ieri vi abbiamo dato conto dell’abboccamento fatto dalla produzione del programma a Elisa Isoardi, diciamo subito trattativa tutta in salita quella per portare l’ex regina del mezzogiorno di Rai1 in Honduras, qualcuno si spinge a dire che a questo proposito che la trattativa è ancora in alto mare. Patrizia Rossetti nelle ultime ore avrebbe detto di no, ma veniamo ora a darvi gli ultimi nomi caldi per la prossima edizione dell’Isola dei famosi.

Partiamo dalla comica Valentina Persia, che conosciamo tutti come grande raccontatrice di barzellette, lei infatti è stata fra le protagoniste storiche del varietà di Canale 5 La sai ultima. Direttamente da Ballando con le stelle sarebbe in arrivo all’Isola dei famosi 2021 il modello di origini indio-brasiliane Akash Kumar, mentre dovrebbe partecipare al programma condotto da Ilary Blasi Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia, entrambe hanno partecipato al Grande fratello vip

Siamo poi in grado di anticiparvi che Clemente Russo potrebbe partecipare all’Isola dei famosi 2021, ma non è chiaro se come concorrente ufficiale o solamente come guest star o cos’altro per una o più puntate. Per quel che riguarda il ruolo di inviato ancora non è stato deciso nulla, ma pare che non sarà Aurora Ramazzaotti, niente di deciso pure per quel che riguarda il ruolo di opinionisti, anche se si rafforza sempre di più l’ipotesi Tommaso Zorzi. Nei prossimi giorni decisioni finali su tutti questi temi. Intanto però l’appuntamento resta fissato da lunedì 8 marzo e per le prime quattro settimane anche di venerdì per l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi con Ilary Blasi, ovviamente su Canale 5.