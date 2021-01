Lei pare lo neghi fermamente, ma stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere c’è una voce che insistente, come il ticchettio di un trapano da dentista nella bocca del malcapitato paziente di turno, pare alberghi sempre più insistentemente nelle pettegole conversazioni degli addetti ai lavori. La voce di cui vi diamo conto vede protagonista una conduttrice televisiva di grande notorietà, al momento sprovvista di un programma nella televisione di oggi. Elisa Isoardi viene accostata in questi ultimi giorni sempre di più alla prossima edizione de L’isola dei famosi, dopo che abbiamo captato percorsi alternativi che la vedevano in ballo pure per la giuria del Cantante mascherato.

Pare però che alla fine l’ex conduttrice di Effetto sabato, della Prova del cuoco e di tante altre trasmissioni televisive, più o meno di successo, possa far parte del cast dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi in partenza su Canale 5 dal prossimo mese di marzo, esattamente la sera della festa delle donne, subito dopo la fine del Grande fratello vip dei record e quando le luci del teatro Ariston di Sanremo si saranno spente.

Come dicevamo in apertura di post, pare che la signora Isoardi neghi tutto ciò, ma una smentita -spesso- può essere sinonimo di conferma, ma staremo a vedere. Di certo, qualora l’indiscrezione dovesse diventare una certezza, per Elisa Isoardi si conferma, dopo la partecipazione -non senza difficoltà- a Ballando con le stelle, una prosecuzione della sua vita professionale in programmi che la vedono non più nelle vesti di conduttrice, ma in quelle, anche meno confortevoli, di concorrente, ma si sa i tempi cambiano ed il lavoro, è lavoro.

Del resto che la Isoardi negli ultimi tempi frequentasse i corridoi Mediaset si era già visto, prima in Striscia la notizia e poi a Verissimo. Si va intanto formando -Isoardi si o Isoardi no- il cast della prossima Isola dei famosi 2021, che al momento vede al suo interno nelle vesti di naufraghi i nomi papabili di Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti ed ora di Elisa Isoardi, mentre avrebbe declinato Jill Cooper. Per quel che riguarda il ruolo di inviato e opinionisti nulla è ancora certo, quindi ribadiamo le indiscrezioni di cui vi abbiamo già dato conto.

L’isola dei famosi 2021 andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale come è capitato con il Grande fratello vip 5 per le prime quattro settimane, il lunedì ed il venerdì.