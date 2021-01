“Giovanni Ciacci avrebbe chiesto di rescindere il contratto con Ogni Mattina“. Lo scrive Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Infatti il famoso stylist dovrebbe far parte del cast della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“, in onda da lunedì 8 marzo in prima serata su Canale 5. Per lui si parla di un ricco contratto, dove sarebbero previste anche delle ospitate a “Live – Non è la d’Urso“.

Con Giovanni Ciacci va delineandosi il cast del reality condotto, per la prima volta, da Ilary Blasi. Cosa sappiamo finora? Un’unica certezza: non ci sarà Alvin. Il ruolo di inviato potrebbe essere affidato ad Aurora Ramazzotti, compagna di agenzia della conduttrice. E gli opinionisti? Saranno due, ma non sono stati ancora ufficializzati i loro nomi. I nomi circolati (tutti da confermare) sono quelli di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, Francesca Barra, Alessandra Mussolini.

Per quanto riguarda il cast di naufraghi, sembra ancora tutto in alto mare. Non ci saranno Asia Argento (lei ha smentito in prima persona), Jill Cooper e nemmeno Garrison. Restano ancora in piedi i nomi di Patrizia Rossetti, Brando Giorgi, Vera Gemma ed Eleonora Giorgi.

Intanto si parla di un doppio appuntamento settimanale, come già successo con il “Grande Fratello Vip“. Le cronache dall’Honduras appassioneranno i telespettatori?