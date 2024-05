L’Isola dei Famosi 2024, puntata 26 maggio: anticipazioni e diretta

Undicesima puntata per L’Isola dei Famosi. Alla conduzione i telespettatori troveranno anche questa sera Vladimir Luxuria, mentre al suo fianco siedono Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di opinionisti. Inviata in Honduras, per seguire da vicino e raccontare le imprese dei naufraghi, invece è Elenoire Casalegno.

L’Isola dei Famosi è un programma di Magda Geronimo, Clarita Ialongo, Celeste Laudisio e Antonio Vicaretti, scritto con Loredana Beatrici, Lorenzo Campagnari, Claudio Centimeri, Francesco Dall’Olio, Leonardo Gasparotto, Alessio Giaquinto, Christian Monaco, Marina Pagliari e Giovanni Piccione. La regia è di Roberto Cenci.

L’Isola dei Famosi 2024, puntata 26 maggio: anticipazioni

Al centro della puntata di questa sera, che porterà anche ad una nuova eliminazione, ci sarà il rapporto tra Khady e Artur, che nelle ultime settimane pare essersi incrinato. Inoltre ad un naufrago verrà richiesto di tagliarsi a zero i capelli per poter regalare un’enorme ricompensa ai suoi compagni di viaggio. Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ci sono Dario Cassini, Arthur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai.

L’Isola dei Famosi 2024: concorrenti

I naufraghi al momento in gioco all’Isola dei Famosi sono: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Arthur Dainese, Dario Cassini, Edoardo Franco, Karina Sapsai, Khady Gueye, Linda Morselli, Matilde Brandi, Samuel Peron ed Edoardo Stoppa.

Gli eliminati di questa Isola dei Famosi sono Luce Caponegro, Maitè Yanes, Sonny Olumati, Marina Suma, Rosanna Lodi, Valentina Vezzali e Greta Zuccarello. Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich si sono ritirati. Francesco Benigno, invece, è stato squalificato.

L’Isola dei Famosi 2024, puntata 26 maggio: dove vederla in tv e in streaming

L’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 si potrà seguire questa sera in diretta su Canale 5 a partire dalle 21:20. In contemporanea la puntata sarà disponibile anche via streaming, tramite Mediaset Infinity. Il sito e l’app di Mediaset sono poi consultabili per recuperare le varie clip della serata e i vari contributi prodotti per le diverse strisce quotidiane.

