Era entrato nelle scorse settimane nel toto-nomi che accompagna la partenza della quindicesima edizione de L’isola dei Famosi, lo storico reality sbarcato a Mediaset nel 2015, dopo un lungo periodo in Rai, che lo vide sotto la conduzione di Simona Ventura e nella sua ultima edizione a Rai 2 con al timone Nicola Savino. Stiamo ovviamente parlando di Alvin, che già per ben tre volte, da quando L’isola dei Famosi è approdata a Canale 5, ha ricoperto il ruolo di inviato del programma, affiancando sempre la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Questa volta Alvin avrebbe dovuto essere il compagno di viaggio di Ilary Blasi, con la quale nell’autunno 2019 condivise già l’esperienza del poco fortunato Eurogames, sempre su Canale 5. Se già nelle scorse settimane il borsino che testimonia le quotazioni dei pretendenti al ruolo di inviato in questa nuova Isola lo dava in calo, oggi lui stesso, con un post Instagram, ha voluto spazzare via qualsiasi dubbio, annunciando ufficialmente che non farà parte della nuova edizione de L’isola dei Famosi. Ecco le sue parole:

Gli anni in cui ho scelto di partecipare all’Isola sono sempre stati anni di grandi esperienze, non sempre tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto. Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è una grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta. Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che mi contraddistingue, è arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino. Ciao a tutti e a presto.

Con questa presa di posizione chiara e precisa da parte di Alvin, sembrerebbe che si spiani ulteriormente la strada che vede come favorita per ricoprire il ruolo di inviata Aurora Ramazzotti, compagnia di agenzia (Notoria Lab), come la madre, Michelle Hunziker, sia di Alvin sia della nuova conduttrice di questa edizione de L’isola dei Famosi, Ilary Blasi. Dato che però non c’è ancora alcuna certezza, vi continueremo ad aggiornare sugli sviluppi.

Intanto Alvin sembra puntare già lo sguardo altrove e dopo l’ospitata nella serata del 25 dicembre scorso allo show Up & Down – Un Natale normale, andato in onda su Italia 1, come dice lui stesso nel suo post, sarebbe già al lavoro per “altre esperienze”, probabilmente sempre sulla rete diretta da Laura Casarotto, dalla quale manca da ormai quattro anni con un proprio programma, dopo l’ultima edizione di Bring the Noise.

In attesa del ritorno televisivo, per Alvin continua lo spazio radiofonico quotidiano, dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:00, su R101 con Katia Follesa, anche lei compagnia di agenzia.