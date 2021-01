E’ di certo il personaggio rivelazione di questa edizione dei record del Grande fratello vip 5. Tommaso Zorzi, sia dentro che fuori la casa dalla porta rossa, viene considerato da molti il personaggio forte, tanto che spesso, dall’interno della casa i vipponi che si avvicinano a lui vengono in qualche modo accusati di beneficiare del suo alone di successo tenendoselo come amico, una su tutte la pur forte Stefania Orlando, che però ha subito rimandato le accuse ai mittenti. Stefania per altro è noto che è davvero molto legata a Tommy. Detto questo, pare che Tommaso Zorzi potrebbe diventare opinionista de L’isola dei famosi 2021, in partenza da marzo su Canale 5.

Proprio da queste colonne ci eravamo occupati di chi farà parte del cast del reality show condotto da Ilary Blasi nel ruolo di opinionista. Resta in campo il nome di Alessandra Mussolini, su cui però pesa come un macigno la richiesta economica dell’ex concorrente di Ballando con le stelle, mentre ci sono perplessità sull’altro nome spifferato da queste colonne, ovvero quello della giornalista Francesca Barra.

Uno dei due opinionisti potrebbe essere Tommaso Zorzi, che sarebbe fortemente voluto da Mediaset, con buona pace di chi (si sussurra che fra questi ci sarebbe anche la conduttrice del programma) avrebbe voluto qualcun’altro in quel ruolo. Per Zorzi intanto c’è già la certezza di un posto come opinionista al Grande fratello vip 6 in onda da settembre su Canale 5 e non sarebbe altrimenti vista la grande stima che nutre su di lui Alfonso Signorini, che per altro lo ha fortemente voluto nel cast del reality show made in Endemol, nonostante alcune perplessità di chi si occupa di questa fortunata trasmissione.

Per altro si era pensato a Zorzi anche come inviato per l’isola dei famosi 2021, ma i tempi per tutto ciò sarebbero troppo stretti (Il Gf vip 5 termina come noto il 26 febbraio). Intanto la macchina dell’Isola dei famosi 2021 prosegue la sua marcia, anche se pare che nelle ultime ore ci siano problemi, sarebbero infatti sorti dei dubbi rispetto alla presenza dell’autore Pepi Nocera nel gruppo che confeziona la trasmissione. Nonostante questo il programma resta in palinsesto a partire da marzo su Canale 5 con la conduzione della bella e brava Ilary Blasi.