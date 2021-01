Chi si ferma è perduto, diceva un vecchio motto e questo pare davvero essere il claim del gruppo che sta preparando la prossima edizione de L’Isola dei famosi di cui qui vi stiamo raccontando vita, morte e miracoli. Partiamo dalle prime certezze e iniziamo dalla location che sarà anche questa volta l’Honduras con le sue meravigliose isole che saranno teatro di questa edizione 2021 dell’adventure game più longevo della nostra Tv. Proseguiamo con la conduzione che è stata affidata alla bella e brava Ilary Blasi, che torna alla guida di un reality show dopo la sfortunata esperienza nello spettacolo di varietà di Canale 5 dello scorso autunno Eurogames.

Ci allacciamo proprio ad Eurogames per parlare di chi avrà il delicato ruolo di inviato dell’Isola dei famosi 2021, infatti nello show in stile Giochi senza frontiere la signora Blasi aveva al suo fianco l’amico e compagno di scuderia Alvin, che per altro già ha rivestito in passato il ruolo di inviato nel programma prodotto in collaborazione con Banijay. Pareva quindi abbastanza scontato che anche stavolta il buon Alvin ricoprisse detto ruolo, ma nel frattempo si è inserita (o è stata inserita) fra i pretendenti del ruolo di inviato dell’Isola la signora Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, che già abbiamo avuto modo di vedere alla conduzione del day time di X Factor tempo fa.

Ora fra i due, come abbiamo avuto modo di dire da queste parti, potrebbe spuntarla la giovane Ramazzotti, con Alvin che potrebbe mettere il cappello in un programma da studiare su Italia 1. Capitolo cast, uniche certezze per ora (firme permettendo) sono Patrizia Rossetti e Jill Cooper, mentre un nome che avrebbe potuto fare da traino, ovvero Asia Argento, si è sfilata nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram. Per quel che riguarda il ruolo di opinionisti al momento non ci sentiamo di aggiungere nulla rispetto a quanto già scritto.

Veniamo ora ad un altra certezza di cui vi diamo conto oggi, ovvero la data di partenza dell’Isola dei famosi 2021, che secondo quanto apprendiamo (in attesa dell’ufficialità da parte di Mediaset) sarà lunedì 8 marzo in prima serata su Canale 5 subito dopo Striscia la notizia. Il programma dunque partirà subito dopo la conclusione del Grande fratello vip 5, la cui finale come è noto è prevista per venerdì 26 febbraio 2021 e ovviamente dopo la settimana sanremerse per ora appoggiata nella forbice temporale che va dal 2 al 6 di marzo 2021.