Torna stasera in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con il Grande fratello vip 5 con una nuova puntata, che dopo quella a tutto divertimento dell’ultimo dell’anno, tornerà a “stimolare” i ragazzi reclusi nella casa di Cinecittà attraverso i temi e gli argomenti, fondamentalmente pepati e piccanti, di cui un reality show -ovviamente- si ciba. Saranno davvero tante dunque le situazioni che verranno presentate nel corso della prima puntata dell’anno 2021 del più antico reality show della televisione italiana, in un clima sicuramente più tensivo rispetto all’ultima puntata diffusa da Canale 5.

Manca ormai solo poco più di un mese alla finale del programma prevista per venerdì 26 febbraio in prima serata su Canale 5, anche se in rete stanno circolando voci di una finale spostata il giorno prima della partenza di Sanremo 2021. Ad oggi a noi risulta confermata la data del 26 febbraio per la finale, ma non ci stupiremmo se da qui a qualche giorno le cose possano ulteriormente cambiare, d’altronde questa edizione del GF Vip ci ha abituati a cambiamenti repentini di scenario in corso d’opera. Giorno più o giorno meno ormai per i ragazzi il traguardo e sopratutto la corona di vincitore del Grande fratello vip 5 è sempre di più a portata di mano. Normale quindi che le strategie per arrivare a conquistare quello scettro iniziano a prendere il sopravvento su tutto. Certo i ragazzi non sanno ancora che il programma è stato prolungato di qualche settimana rispetto a quello che pensano e chissà quando verrà comunicato loro dell’ulteriore allungamento della loro permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Nel frattempo arrivano indiscrezioni rispetto alla programmazione del programma condotto e diretto da Alfonso Signorini che per queste prime tre settimane del mese di gennaio andrà in onda nella sola serata del lunedì, lasciando posto venerdì prossimo alla messa in onda della fiction Fratelli Caputo. Quindi il Grande fratello vip 5, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, andrà in onda nelle serate di lunedì 4, 11 e 18 gennaio, in un unico appuntamento settimanale, mentre da lunedì 25 gennaio il programma tornerà all’appuntamento bi-settimanale, con puntate al lunedì e al venerdì e fino alla finale in programma, come già detto più volte al momento, per venerdì 26 febbraio 2021.

Nel frattempo l’appuntamento con una nuova scoppiettante puntata del Grande fratello vip 5 è per stasera a partire dalle ore 21:45 su Canale 5, in diretta da Cinecittà Roma.