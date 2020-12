Mentre i ragazzi discutono di quanto sia ormai vicina la fine del Grande fratello vip 5, con Tommaso Zorzi che conta i giorni del suo ritorno alla vita normale (quanto rimpiangeranno questi momenti dopo che la maggior parte di loro saranno tornati nell’oblio) una notizia ci giunge all’orecchio e di cui prontamente ve ne diamo conto. Il Grande fratello vip 5 si allunga ulteriormente, se infatti la finale era prevista, secondo gli ultimi aggiornamenti per lunedì 15 febbraio, l’epilogo di questa straordinaria edizione del reality show più celebre della televisione italiana si sposta ulteriormente di una decina di giorni.

La finale del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini è infatti prevista non più per lunedì 15 febbraio, ma per venerdì 26 febbraio, sempre in prima serata ovviamente su Canale 5, domani però se ne discuterà ancora. Il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy infatti si chiuderà quindi una settimana prima dell’approdo su Rai1 del Festival di Sanremo, di cui proprio in queste ore si stanno accendendo alcune polemiche relative al pubblico che dovrà riempire le poltrone rosse del teatro Ariston.

I vertici Mediaset hanno chiesto direttamente ad Alfonso Signorini di continuare a presidiare la prima serata di Canale 5 ancora per altre due settimane e per due volte la settimana, il lunedì ed il venerdì, con la finale che appunto si svolgerà venerdì 26 febbraio. Quella in corso quindi si conferma l’edizione del Grande fratello vip dei record, sia in termini di lunghezza, che in termini di ascolti, con una media che si è fissata sul 20% di share, per due serate la settimana. Un Grande fratello che ormai ha definitivamente abbandonato gli abiti (ormai fuori moda) con cui si vestiva ai bei tempi andati, per indossare quelli della contemporaneità, per un pubblico (quello della prima serata di Canale 5) che richiede un certo tipo di prodotto e un certo tipo di storie, che poi si riflettono quotidianamente nella vita di tutti i giorni, attraverso le interazioni sui social network. In questo Alfonso Signorini è l’ideale anfitrione per un programma come questo che sa leggere, ascoltare e tradurre quei bisogni in sei e passa ore di prima serata televisiva su Canale 5.

Dunque, in attesa di vedere la straordinaria puntata del 31 dicembre, in diretta su Canale 5, ecco la bella notizia, per tutto il team che realizza il Grande fratello vip 5, con l’ulteriore allungamento del programma e la finale fissata per venerdì 26 febbraio in prime time su Canale 5 (al momento).