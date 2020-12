Lasciati alle spalle i festeggiamenti per il Natale, la casa del Grande Fratello Vip si appresta a vivere un altro importante momento, questa volta con un importante spazio nella prima serata di Canale 5. Giovedì 31 dicembre andrà infatti in onda un appuntamento speciale, condotto come sempre da Alfonso Signorini, che però non sarà affiancato solamente da Pupo e Antonella Elia, che comunque saranno presenti con lui in studio e contribuiranno anche loro alla serata, ma anche da numerosi ospiti, chiamati apposta per l’occasione.

Mediaset ha deciso, come vi abbiamo raccontato per primi, di affidare al Grande Fratello Vip il compito di traghettare i telespettatori dal 2020 al 2021. Per questo la squadra capitanata da Andrea Palazzo, Fausto Enni e lo stesso Signorini si è messa al lavoro per sostituire quello che negli ultimi anni era diventato l’appuntamento usuale di Canale 5, Capodanno in musica di Federica Panicucci.

Partiamo dalla musica, che, come avvenuto lunedì scorso con Arisa e Alberto Urso, allieterà la puntata di giovedì prossimo. Oltre a Pupo e Cristiano Malgioglio, che si esibiranno con brani del loro repertorio (pare quotatissimo un duetto su Gelato al cioccolato, canzone scritta da Malgioglio per Pupo), siamo in grado di confermarvi che ci saranno anche i The Kolors, come anticipato da Giornalettismo, ma soprattutto di annunciarvi un importante ritorno.

Fausto Leali tornerà infatti al Grande Fratello Vip, dove la sua permanenza all’interno della Casa in questa edizione extralarge è durata molto poco, dato che solo alla terza puntata è stato squalificato. Anche lui quindi avrà modo di esibirsi attraverso le canzoni che hanno segnato tutta la sua carriera. Parrebbe però che i nomi degli ospiti musicali non siano finiti qui: nelle prossime ore potrebbero, infatti, aggiungersi altri nomi.

All’interno della serata dell’ultimo dell’anno ci saranno poi anche sfide canore, che si alterneranno ad altre di diversa natura, dal ballo alla cucina, con un immancabile spazio dedicato anche agli outfit dei concorrenti. A proposito Alfonso Signorini, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha avuto modo di anticipare qualche idea su cui gli autori starebbero lavorando: