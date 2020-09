Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip 5 (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

Il Grande Fratello squalifica Fausto Leali dopo le parole su Enock Barwuah

Alfonso Signorini, nel corso della terza puntata del 'Grande Fratello Vip 5', in onda, stasera, 21 settembre 2020, ha annunciato il provvedimento preso dalla produzione per le frasi pronunciate, in settimana, da Fausto Leali ("Nero è il colore, negro è la razza"). Il cantautore è stato squalificato.

"Il pubblico ti conosce bene sia come grandissimo artista che come grande uomo. Al di là delle tue reali intenzioni, il peso delle parole deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello".

Il cantante lascia il loft di Cinecittà (Qui, il video):

Signorini: "Non c'è bisogno di tante parole sappiamo chi sei. Io ti ho fortemente voluto in questo programma. Se dovessi fare questa scelta, la rifarei di nuovo. Il Grande Fratello è una grande occasione per far capire a tanti telespettatori italian che, nel 2020, non le possiamo e dobbiamo più usare. Da un punto di vista umano questa squalifica non ha senso. Però ci voleva un messaggio forte e volevamo che arrivasse. L'abbraccio con Enock è il miglior saluto che vi potesse dare. Tutti hanno già perdonato Fausto. Esistono delle regole... quando vengono dette delle cose che non vanno dette, ci sono le punizioni".