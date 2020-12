A poche ore dal Natale cambia l’atmosfera anche nella casa del Grande Fratello Vip, dove a partire da questa sera i concorrenti di questa quinta edizione del reality inizieranno i festeggiamenti con un cenone, che vedrà un ricco menù.

I “vipponi” hanno ricevuto questa mattina dalla produzione tutti gli ingredienti e il necessario sia per la cena di questa sera sia per il pranzo di domani. Ecco intanto il menù a base di pesce con il quale ceneranno questa sera i concorrenti del Grande Fratello Vip:

Salmone marinato al pepe

Zeppole di baccalà

Barchetta di invidia con formaggio spalmabile

Spaghetti vongole e bottarga

Branzino al sale

Panettone, crema al mascarpone, torrone e frutta secca

Prima di scoprire alcuni dei piatti con i quali i coinquilini della Casa brinderanno domani a questo anomalo e particolare Natale – che lo sarà anche per loro dato che lo vivranno, probabilmente per la prima volta, lontano dai loro famigliari o comunque da persone a loro care – vogliamo svelarvi qualche anticipazioni sulle sorprese che riceveranno nella giornata di domani.

Per il pomeriggio di domani, una volta terminato il pranzo, sono infatti in riservo per i concorrenti numerose sorprese: innanzitutto avranno modo di ricevere e scartare i doni che gli sono stati fatti dai propri famigliari. Le emozioni per i “vipponi” non si fermeranno qui perché infatti riceveranno – oltre a un video con gli auguri del padrone di casa questo Grande Fratello Vip, ovvero Alfonso Signorini – dei messaggi dai loro cari.

Insomma un pomeriggio di sorprese che arriverà dopo un ricco pranzo, nel quale non mancheranno alcuni piatti tipici della tradizione italiana per il giorno di Natale, come ad esempio i cappelletti in brodo, che saranno il primo piatto, seguiti poi da tacchinella ripiena e anatra all’arancia, accompagnata da patate novelle come contorno. I concorrenti poi hanno ricevuto quattro panettoni in regalo da un ex concorrente della Casa, Andrea Mainardi, che ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip.