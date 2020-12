Canale 5, Grande Fratello Vip sostituisce Capodanno in musica per dare il benvenuto al 2021

All together “Grande fratello“. E’ davvero questo ormai il mantra che si ripete nei corridoi di Mediaset. Dopo raddoppi, triplette, allungamenti e aggiunte di concorrenti si prepara un’ennesima promozione per il più celebre reality show della televisione italiana. TvBlog è venuto a conoscenza che il veglione di San Silvestro su Canale 5 sarà animato proprio da Alfonso Signorini insieme alla sua amata truppa di concorrenti del Grande fratello vip 5.

Li chiamiamo concorrenti per convenzione, ma ormai i ragazzi e le ragazze che compongono il cast del Gf vip 5 più che di concorrenti per il direttore di “Chi” si tratta di amici, tanto che l’affetto che Signorini ha dimostrato giovedì scorso quando ha fatto a loro una sorpresa si è completamente palesato con quegli occhi lucidi che non sono sfuggiti allo sguardo integerrimo delle telecamere posizionate nella casa più spiata d’Italia.

Tant’è, dunque il Grande fratello vip 5 prenderà la linea giovedì 31 dicembre subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e accompagnerà il pubblico televisivo verso l’anno nuovo, tutti speriamo pieno di belle cose dopo questo disastroso 2020. Il previsto Capodanno in musica guidato da Federica Panicucci dagli studi milanesi di Mediaset fino a qualche giorno fa in palinsesto dunque si ritiene soppresso. Su Rai1 invece proseguono i preparativi per l’Anno che verrà condotto da Amadeus che dovrebbe andare in onda da Terni. Ci sarebbero ancora dei problemi relativi a questo storico appuntamento di Rai1 legati alla location, ma si dovrebbe sapere qualcosa a riguardo nei prossimi giorni, anche perchè il tempo ormai stringe.

Appuntamento dunque per il Capodanno con il Grande fratello vip 5 con Alfonso Signorini, Pupo, Antonella Elia e tutta l’allegra brigata giovedì 31 dicembre a partire dalle ore 21 circa dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Canale 5.