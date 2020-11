Federica Panicucci si prepara a vivere un dicembre di grande ribalta anche quest’anno. La bella e brava conduttrice di Mattino 5, programma questo che sta ottenendo grandi successi in termini di ascolto superando spesso e volentieri il paludato Unomattina, sarà anche quest’anno alla guida di due appuntamenti storici del dicembre di Canale 5. Il primo è quel Natale in Vaticano che andrà in onda la vigilia di Natale sulla rete ammiraglia di casa Mediaset e l’altro è il Capodanno in musica, che verrà trasmesso da Canale 5 subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quest’anno però lo show di fine anno non avrà come teatro un’affollata piazza del nostro bel paese come è accaduto negli anni passati, ma, secondo le informazioni in nostro possesso, dovrebbe essere realizzato presso il Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese in provincia di Milano. Il fatto che la trasmissione verrà realizzata presso un studio televisivo e non in una piazza non priverà di certo il pubblico di Canale 5 di uno show pieno di musica e di divertimento per cercare di far dimenticare al più presto questo terribile 2020 e dare il benvenuto al 2021, che speriamo sia foriero di cose belle, nel miglior modo possibile.

Grandi soddisfazioni dunque anche quest’anno per la brava Federica Panicucci che sarà il volto femminile delle feste natalizie 2020 su Canale 5, dapprima con lo storico Concerto di Natale dal Vaticano e poi del più ludico e scoppiettante show di fine anno Capodanno in musica, mentre per il prossimo anno proseguirà con il suo Mattino 5 che ormai da quotidianamente del filo da torcere a Unomattina, formando un’accoppiata vincente con l’altro prodotto di successo del mattino di Canale 5, ovvero quel Forum diretto e condotto da Barbara Palombelli che vince la sfida del mezzogiorno con il nuovo programma di Antonella Clerici.