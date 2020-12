Grande Fratello Vip: Giacomo Urtis diventa concorrente

Diverse novità sono in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip nelle prossime ore. Prima di parlare dei nuovi ingressi, riguardo ai quali ci sono ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto già comunicato nei giorni scorsi, TvBlog è in grado di anticipare quanto avverrà domani sera, quando verrà ufficializzato come concorrente di questa edizione Giacomo Urtis.

Il chirurgo plastico delle celebrity , entrato come ospite della Casa lo scorso 16 novembre, si è trattenuto più del dovuto con i coinquilini e con il passare delle settimane gli autori e la produzione hanno pensato di confermarlo all’interno del reality come vero e proprio concorrente, anche perché l’allungamento subito sta portando a ridisegnare alcune scelte fatte precedentemente.

Urtis quindi da domani sera diventerà concorrente a tutti gli effetti e come tutti i coinquilini sarà nominabile in vista del televoto. Come già detto in apertura però le novità non si fermano qui per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle prossime settimane ai nomi già annunciati mercoledì su Chi (Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi, Mario Ermito) si aggiungeranno quelli di altre due new entry.

TvBlog infatti può confermare due nomi già trapelati nelle scorse ore, ovvero Cecilia Capriotti (Biccy), appena entrata nell’agenzia LaPresse, della quale fanno parte, solo per citare alcuni, Barbara d’Urso, Rita dalla Chiesa, Adriana Volpe, e Sonia Lorenzini, anticipata dal direttore del settimanale Nuovo e Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, su Instagram.

La Capriotti ha già partecipato in diversi programmi televisivi nei panni di concorrente (Ballando con le Stelle, Jump! Stasera mi tuffo, L’Isola dei Famosi), mentre la Lorenzini ha partecipato nella stagione televisiva 2016/2017 a Uomini e Donne di Maria De Filippi, prima come corteggiatrice, poi come tronista. Negli scorsi mesi era stata poi paparazzata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini in compagnia di Eros Ramazzotti.

Sarebbero poi in servo altri due concorrenti, probabilmente uomini, pronti ad entrare nelle prossime settimane. Resta da capire se si valuteranno ulteriori ingressi nel caso di abbandono da parte dei concorrenti all’interno della Casa dall’inizio del programma. Nelle ultime ore, infatti, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci starebbero riflettendo a questa ipotesi, che potrebbe venir annunciata già domani sera durante la puntata.