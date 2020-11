Grande fratello vip 5: raddoppi anche di sabato e la finale si sposta al 15 febbraio

Che Canale 5 contasse molto sul Grande fratello vip si era capito molto bene da tanto tempo . Il reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini aveva già ricevuto l’imprimatur da quando la rete, o meglio il Comitato editoriale di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi in primis, gli aveva affidato due puntate a settimana. A quella canonica del lunedì sera si era aggiunta infatti quella del venerdì, con relativa benedizione da parte di Auditel che donava ai due appuntamenti una media di share che si avvicinava di molto al 20%.

Vi abbiamo dato conto proprio da queste parti dell’allungamento poi di ben due mesi della trasmissione prodotta in collaborazione con Endemol Shine group. Vi avevamo infatti detto che la finale di questa edizione dei record del Grande fratello vip 5 si sarebbe svolta lunedì 8 febbraio, con tanto di reazioni contrastanti da parte dei concorrenti reclusi nella casa di Cinecittà dallo scorso mese di settembre.

Ebbene, ora siamo ad aggiornavi ulteriormente, infatti nel Comitato editoriale di Mediaset delle scorse ore non solo si è deciso di aggiungere due nuove puntate a dicembre addirittura il sabato sera (prima volta), ma anche di spostare la finale di 7 giorni, che quindi non si svolgerà più lunedì 8 febbraio, ma lunedì 15 febbraio. Avremo dunque due puntate di sabato del Grande fratello vip 5 a dicembre, la prima il 12 (il 5 è previsto il meglio di Tu si que vales) e la seconda sette giorni dopo, ovvero il 19 di dicembre. Non basta, a partire da venerdì 12 gennaio dunque il Grande fratello vip 5 tornerà ai due appuntamenti settimanali, uno di lunedì e uno di venerdì (ultima puntata di venerdì il 12 febbraio, tre giorni prima della finale del 15).

Insomma, una promozione a tutto campo da parte di Mediaset per il Grande fratello vip 5 che permette a Mediaset di avere due prime serate “sicure” in termini di ascolto alla settimana ed inoltre di impiegare una produzione, sia in termini di uomini che di strutture, già pronta.

Intanto lunedì 30 novembre entra nella casa Cristiano Malgioglio, mentre i lunedì successivi entreranno nella casa nove nuovi concorrenti per dare nuova linfa vitale al programma, mentre fra i concorrenti attualmente nella casa dalla porta rossa si sta ragionando se abbandonare o restare sino alla fine.