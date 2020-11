Grande fratello vip 5: stasera il ritorno di Cristiano Malgioglio e le altre new entry a dicembre

Il Grande fratello vip 5 dunque si allunga, è ufficiale. Il conduttore e condottiero di questo fortunato reality show lo ha comunicato ai telespettatori nella puntata di venerdì scorso. Il programma, come anticipato da queste colonne, vivrà il suo epilogo con la finale il prossimo 8 di febbraio. Alfonso Signorini proprio nella puntata in onda stasera comunicherà questa cosa alla pattuglia di concorrenti segregati nella casa di Cinecittà in Roma dallo scorso mese di settembre, convinti di essere ormai alle ultime miglia della loro maratona.

Così non sarà e vedremo stasera la reazione dei vipponi quando Alfonso Signorini comunicherà loro questa notizia. L’allungamento del Grande fratello vip di due mesi provocherà un’inevitabile effetto a catena sul programma che dovrà innestare nei gangli del programma nuova linfa vitale, che tradotto significa ingresso di nuovi concorrenti.

Intanto siamo in grado di anticiparvi che già stasera entrerà nella casa più spiata d’Italia un “nuovo” concorrente, di cui è già stata resa nota l’identità, si tratta di Cristiano Malgioglio che da questa sera diventa un concorrente effettivo del Gf vip 5. Dopo l’esperienza al Gf vip 2 dunque il cantautore torna sul luogo del delitto perchè come dice lui, la casa del Gf è un luogo sicuro dove potrà tornare finalmente ad abbracciare delle persone, cosa che non ha potuto fare di questi tempi vista l’emergenza Covid che non lo permette.

Siamo in grado di anticiparvi inoltre che altri 5 nuovi concorrenti entreranno nella casa del Gf vip 5 la sera di Sant’Ambrogio, il prossimo 7 dicembre, mentre altri 4 faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia sette giorni dopo, ovvero lunedì 14 dicembre 2020. Nove concorrenti nuovi di zecca dunque per questa edizione del Grande fratello vip dei record.

Intanto da questa settimana e per tutto dicembre il Grande fratello vip 5 andrà in onda solo di lunedì, come è noto da venerdì 27 novembre torna su Canale 5 la fiction Il silenzio dell’acqua, giunta alla sua seconda stagione. Il reality show dell’ammiraglia Mediaset tornerà con il doppio appuntamento alla ripartenza della garanzia e precisamente dalla settimana dell’11 gennaio. Da quel momento e fino alla sua finale prevista per lunedì 8 febbraio 2021 il Grande fratello vip 5 tornerà con il suo appuntamento irrinunciabile (per la casse di Publitalia) di due serate alla settimana.