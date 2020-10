Due serate a settimana che ti danno una media del 18% di share circa (lunedì fin oltre il 20%) con la possibilità di spalmare sul palinsesto di Canale 5 temi e discussioni che nascono all’interno della casa fra gli inquilini del Grande fratello vip 5, in un periodo in cui le reti generaliste perdono pubblico. Questi fondamentalmente sono i motivi che hanno spinto Mediaset a proseguire fino al termine della serie con i due appuntamenti settimanali, del lunedì e del venerdì, dopo un primo momento in cui si era deciso di iniziare con un mese di prova.

Il Grande fratello vip 5 dunque proseguirà ad andare in onda con due puntate alla settimana, cioè al lunedì e al venerdì fino al termine della serie. Qui parte la seconda indiscrezione che riguarda la durata della quinta edizione di questo Grande fratello vip diretto e condotto da Alfonso Signorini. Ricordiamo che il programma avrebbe dovuto concludersi ad inizio dicembre, invece pare che possa proseguire almeno fino alle feste natalizie e anche oltre.

Potrebbe capitare dunque che gli inquilini del Grande fratello vip 5 passino le feste fra Natale a l’Epifania dentro la casa di Cinecittà, compreso il 31 dicembre, con la possibilità che si faccia il classico veglione di Capodanno su Canale 5 direttamente dalla casa del Grande fratello. Non solo, il programma potrebbe proseguire pure per qualche settimana anche dopo, per concludere il suo percorso ad inizio 2021, più precisamente fino alla fine del mese di gennaio, di fatto allontanando l’ipotesi di un’altra edizione del Grande fratello in primavera.

Queste per ora sono solo ipotesi, ma su questo si starebbe ragionando in questi giorni nel quartier generale di Mediaset. Il vero problema sarà convincere Signorini, che è un inguaribile abitudinario, a passare il Natale lontano dalle sue montagne. Quelli di Mediaset che lo conoscono bene sostengono che non accetterà mai. Staremo a vedere…. Detto questo Alfonso Signorini e gli autori del Grande fratello vip stanno preparando la puntata di venerdì in queste ore, puntata che pare possa contenere nuovi e scoppiettanti sviluppi delle storie e delle situazioni nate in queste prime settimane del reality show prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol.