Il Grande Fratello Vip 5 si allunga fino a febbraio, nuovi ingressi in arrivo

Da queste colonne ve lo avevamo detto qualche giorno fa che c’era aria di prolungamento per la quinta edizione del Grande fratello vip. Non solo, vi avevamo anche svelato l’intenzione di Mediaset di mantenere la doppia puntata, lunedì e venerdì per tutto il ciclo del programma.

Ebbene, non solo vi confermiamo quanto detto nel nostro precedente pezzo, ma aggiungiamo un ulteriore dettaglio che ci aiuta a completare il puzzle della notizia lanciata un paio di giorni fa da queste colonne. La quinta edizione del Grande fratello vip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre 2020 si allunga di ben due mesi. Siamo in grado di darvi notizia che la finale della quinta edizione del Grande fratello vip andrà in scena lunedì 8 febbraio 2021, naturalmente in diretta da Cinecittà in Roma e naturalmente in prima serata su Canale 5.

Trapela quindi grande soddisfazione nel team che confeziona ogni settimana questo reality show che ha saputo garantire a Canale 5 due serate a settimana con un’ ottimo dato di ascolto, sopratutto guardando i chiari di luna che ci consegnano una fotografia di questo autunno per quel che riguarda l’audience della tv generalista sostanzialmente in calo. La soddisfazione per questo prolungamento di ben due mesi parte dalla conduzione di Alfonso Signorini, per proseguire con i due opinionisti Pupo ed Antonella Elia, gli autori e tutto il team tecnico della Banijay-Endemol che confeziona ogni settimana due prime serate di oltre 3 ore di diretta.

Stasera intanto andrà in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 5 su cui vi possiamo dare una piccola notizia che riguarda la concorrente, anzi ex concorrente del programma Franceska Pepe, eliminata nell’ultima emissione di questo programma. Gira sul web in questi giorni di un suo molto probabile rientro nel programma stante un presunto problema al televoto che ne ha sancito la sua esclusione. I voti che hanno salvato Adua Del Vesco (rimasta in gioco per un pugno di preferenze) sarebbero provenuti fuori dai nostri confini, cosa non contemplata dal regolamento. Secondo quanto apprendiamo Franceska comunque non tornerà in gara e quindi non rientrerà nella casa stasera, mentre sarà in studio insieme a Fulvio Abbate. Sui dettagli rispetto alla questione occorre sintonizzarsi stasera su Canale 5, oltre che per vedere tutte le sorprese che il Grande fratello ha preparato per il suo affezionato pubblico.