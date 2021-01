Inizia a prendere forma sempre di più il cast della prossima edizione dell’isola dei famosi, in partenza dai teleschermi di Canale 5 a partire dal prossimo mese di marzo. Dopo i nomi che abbiamo lanciato come papabili concorrenti del reality show più avventuroso che c’è in tv, oggi siamo in grado di darvi altri due naufraghi che certamente faranno parte del gruppo di concorrenti che si contenderanno il titolo di naufrago campione de L’isola dei famosi 2021.

Partiamo da un nome che ha solcato per tanti anni i mari della nostra televisione e che ultimamente vediamo relegato -purtroppo- alle sole televendite. Patrizia Rossetti farà parte del cast della prossima Isola dei famosi (pure lei proveniente da Pechino express come Asia Argento e Vera Gemma) ed è curioso il fatto che le due componenti della coppia vincitrice dell’adventure game che fu di Rai2 abbiano trovato casa nei due reality più importanti di Canale 5. Maria Teresa Ruta si avvia verso la finale del Grande fratello vip 5 ed ora Patrizia Rossetti si cimenterà nel reality più faticoso della televisione italiana, ovvero l’Isola. Ricordiamo che Patrizia ha esordito in Rai vincendo nel 1981 il concorso durante la Domenica in condotta da Pippo Baudo “Una valletta per Sanremo“. Grazie a quella vittoria Patrizia condusse il Festival di Sanremo ’82 insieme a Claudio Cecchetto.

L’altro nome è forse meno noto di Patrizia Rossetti, il riferimento è a Jill Cooper. Jill è originaria del Kansas, Stati Uniti d’America, ma si è trasferita in Italia in giovane età. Inizia ad apparire in televisione come valletta in alcune trasmissioni televisive, per poi portare in tv la sua passione che diventa anche il suo lavoro, ovvero insegnante di fitness. Lo fa in Rai a Unomattina e a Mediaset nelle prime edizioni di Amici e al Grande fratello. Partecipa alla sfortunata avventura di Agon channel, per poi pure lei, come la Rossetti, far parte di una edizione di Pechino express, in coppia con Antonella Elia, quest’ultima ora opinionista del Grande fratello vip 5. Pechino sembra davvero essere il fil rouge della costruzione del cast di questa nuova Isola dei famosi.

Intanto si registrano alcuni malumori rispetto alla location dell’Isola 2021 che come detto sarà di nuovo l’Honduras, questo per la questione Covid, ma si sta lavorando alacremente per rendere la realizzazione del programma, in tutti i suoi ingranaggi, la più sicura possibile in termini sanitari. Cast dunque in via di formazione per l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi da metà marzo il lunedì sera su Canale 5.