Proprio da queste colonne alcuni giorni fa vi avevamo dato notizia che se reality primaverile su Canale 5 deve essere, quel reality sarà l’Isola dei famosi. Il programma prodotto in collaborazione con Banijay è pronto quindi a tornare sui teleschermi della televisione italiana dalle frequenze dell’ammiraglia Mediaset subito dopo (o poco dopo) la finale del Grande fratello vip 5, il reality show che sta imperversando da mesi e imperverserà ancora fino a metà febbraio sempre su Canale 5. La partenza dell’isola dei famosi dunque potrebbe avvenire dalla fine di febbraio ( lunedì 15 febbraio è prevista la finale del Grande fratello vip 5) e la collocazione settimanale di questo appuntamento televisivo sarà quella del lunedì sera, ormai giorno canonico del reality show di Canale 5. Alla conduzione del programma è prevista la bella e brava Ilary Blasi che dovrebbe avere al suo fianco nel ruolo di inviato il suo amico Alvin, con il quale ha condiviso l’esperienza di Eurogames lo scorso anno sempre su Canale 5.

La macchina organizzativa dell’Isola dei famosi 2021 è già in moto da tempo e mentre si sta ragionando sulla location, con il classico Honduras che sarebbe in vantaggio sulle “nuove” isole Canarie, ci si sta organizzando pure sul cast del programma, dove per ora si è rimasti solo a dei semplici “pour parler” e niente di più. Quindi per ora niente provini veri e provini, ma fra i nomi che pare la produzione abbia messo gli occhi ce ne sarebbe uno di un certo peso.

Pare infatti che fra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2021 ci potrebbe essere Asia Argento. La figlia del grande regista Dario, che ha perso proprio in questo periodo l’adorata mamma, l’attrice Daria Nicolodi, sarebbe in cima alla lista dei nomi che la produzione del programma vorrebbe reclutare per la prossima edizione dell’Isola dei famosi. Asia ha già partecipato ad un reality show in stile “adventure” essendo stata fra le protagoniste di Pechino express 2020 in coppia con Vera Gemma, ma ha anche fatto parte del cast dell’edizione 2016 di Ballando con le stelle.