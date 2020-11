Grande fratello vip torna al venerdì e sfida The voice senior

Il Grande fratello vip 5 è la vera killer application di Mediaset di questa stagione televisiva 2020-2021. Qui su TvBlog proprio qualche ora fa vi abbiamo dato conto dell’ulteriore allungamento di questa edizione da record del Grande fratello con la finale che si sposta al 15 di febbraio 2021 e con due appuntamenti il sabato sera che andavano ad aggiungersi a quelli già fissati al lunedì. Ora però ci sono ulteriori novità rispetto alla collocazione in palinsesto del più celebre e munifico programma televisivo di Canale 5.

Alla luce del tiepido risultato della fiction andata in onda venerdì sera Il silenzio dell’acqua 2, fermatasi ad una media dell’11,4% di share e praticamente doppiata dall’ottimo esordio di The voice senior, ecco che il Comitato editoriale di Mediaset è subito corso ai ripari e cosa ha deciso? La cosa più semplice, ovvero quella di rimettere il Grande fratello vip al venerdì sera.

Dunque già da settimana prossima il Grande fratello vip 5 tornerà in onda due giorni alla settimana, ovvero il lunedì ed il venerdì. Vedremo dunque la prima serata del celebre reality show prodotto in collaborazione con Endemol shine group, oltre al canonico appuntamento del lunedì sera anche di venerdì, esattamente per tre venerdì di fila, ovvero il 4, l’11 ed il 18 dicembre. Le puntate extra del Gf vip 5 previste per sabato 12 e sabato 19 dicembre dunque anticipano di un giorno e a queste si aggiunge da subito la puntata di venerdì prossimo 4 dicembre.

La decisione di Mediaset serve evidentemente a stoppare la crescita plausibile di The voice senior, dopo l’ottimo risultato e la bella curva della serata di ieri. Nei prossimi venerdì dunque vedremo la sfida fra The voice senior ed il Grande fratello vip 5, a meno che Rai1 decida di spostare il suo nuovo programma che tanto bene ha fatto ieri sera in altra serata della settimana, ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni.