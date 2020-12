Si sta tanto parlando in questi giorni dell’Isola dei famosi, il celebre reality show in onda ultimamente su Canale 5. Anche da queste parti, un mesetto fa ce ne siamo occupati e le voci che abbiamo avuto modo di raccogliere sono quelle di una sua presenza nel palinsesto primaverile di Canale 5, voci per altro corroborate dalla presenza di questo famoso titolo dell’intrattenimento nostrano nei così detti listini della Concessionaria della pubblicità Mediaset. Publitalia infatti da per certa la presenza dell’Isola dei famosi e precisamente subito dopo la chiusura del Grande fratello vip 5 che, escludendo ulteriori prolungamenti, è prevista per lunedì 15 febbraio 2021.

Dunque l’Isola dei famosi partirebbe fra la seconda metà del mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo 2021. A TvBlog per altro risulta che la macchina di questo reality show made in Banijay è tuttora in moto, con tutte le fasi preparatorie che di certo richiedono molto tempo, partendo dal cast e passando per la location che ancora non è certa. Ci sono ancora ballottaggi in corso fra il luogo storico da dove veniva realizzato il programma, cioè l’Honduras e mete più vicine al nostro continente, si era parlato anche delle isole Canarie per esempio.

In tutto questo la conduzione del programma è saldamente fra le mani di Ilary Blasi che potrebbe portarsi dietro, nel ruolo di inviato Alvin, con cui ha diviso l’esperienza, non proprio bellissima in termini di ascolto, di Eurogames. Al momento non ci sarebbe nessun piano B, qualcosa cioè che possa sostituire la carta “isola” nel palinsesto primaverile di Canale 5 e secondo le informazioni in nostro possesso, men che meno una nuova serie della Fattoria, di cui era circolata voce sul web.

Dunque al momento l’Isola dei famosi è confermata nel palinsesto della prossima primavera di Canale 5 come reality show che prenderà il testimone dal Grande fratello vip 5. Ovviamente tutto ciò dovrà confrontarsi con la situazione sanitaria di quel periodo rispetto all’emergenza Covid.