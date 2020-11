L’isola dei famosi 2021 si potrebbe fare, magari alle Canarie

Si tratta di un grande arcipelago composto da sette isole maggiori e da altre minori. Sono nell’oceano Atlantico al largo dell’Africa nord-occidentale e fanno parte della Spagna, pur come comunità autonoma. Sono le isole Canarie, meta turistica e di grande fascino, che potrebbe diventare teatro della prossima Isola dei famosi targata Mediaset.

Stando alle informazioni in nostro possesso, novità in vista per la prossima edizione dell’Isola dei famosi, la cui messa in onda però è ancora in bilico. Si era pensato di posizionarla su Canale5 nella storica serata dedicata ai reality, ovvero il lunedì, nel 2021, fra la fine di gennaio e maggio. Si era anche pensato, come menzionato ad apertura di questo post, di cambiarne la location, spostandola dall’Honduras alle isole Canarie.

Anche questo tentativo di salvare l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi spostandone la location pare -quasi- naufragato (giusto per restare in tema). La probabile cancellazione del programma sarebbe ovviamente figlia della grossa emergenza sanitaria che sta attanagliando l’intero pianeta Terra. Alla conduzione della trasmissione era prevista la bella e brava Ilary Blasi, che dovrà dunque attendere ancora un po’ per sapere se potrà tornare in televisione nelle vesti di conduttrice del celebre reality tenuto a battesimo da Simona Ventura nella Rai2 di Antonio Marano.

Dunque se non ci sarà l’Isola dei famosi 2021 su Canale 5 nella prossima primavera potrebbe non esserci nessun reality show sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset, stando alle ultime informazioni in nostro possesso che ci dicono che non ci sarà il Grande Fratello nip made in Barbara D’Urso, anche perché fino a febbraio il genere reality resta saldamente nelle mani di Alfonso Signorini e del suo Gf vip 5. Su Canale 5 dunque al momento in primavera 2021 potrebbe esserci solo il talent show Amici di Maria De Filippi.

La situazione però è davvero tutta in itinere e si preparerebbe un bel tira e molla rispetto alla prossima edizione dell’Isola dei famosi (si fa o non si fa?).