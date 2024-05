Joe Bastianich si ritira dall’Isola dei Famosi. L’annuncio è arrivato all’interno della diretta dell’ottava puntata. A spingerlo a compiere questa scelta sono state le sue condizioni di salute, divenute più precarie negli ultimi giorni. “Avete visto il lato più debole di me” ha commentato l’ormai ex naufrago.

Bastianich ha poi spiegato perché è stato costretto a ritirarsi: “Avete visto tanto lato del mio personale. Quando faccio delle cose, le faccio fino in fondo nella vita. La dottoressa però mi ha detto che non posso continuare. Per me è stato molto duro a livello personale”.

Dallo studio la notizia è stata accolta con evidente dispiacere. Vladimir Luxuria, a nome del programma, ha espresso massima comprensione nei confronti della scelta di Joe Bastianich: “Tu sei un pezzo forte, tutti noi vorremmo che rimanessi sull’Isola. So quello che hai sofferto in questi giorni. Tra continuare ad avere una persona così forte in trasmissione e tutelare la tua salute, siamo dalla parte della tua salute”.

Così anche Joe Bastianich si aggiunge alla lista dei ritirati di questa edizione. La prima a lasciare il gioco – sempre per motivi di salute – è stata Francesca Bergesio. A ritirarsi è stato poi Peppe Di Napoli, seguito da Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi. Proprio con quest’ultimo ex naufrago Bastianich ha avuto sull’Isola un rapporto burrascoso.

Settimana scorsa, quando Joe Bastianich aveva avuto un blocco a lui riservato durante la diretta, si era innervosito proprio per il coinvolgimento in studio di Daniele Radini Tedeschi. “Perché abbiamo trasformato un momento così vero, autentico, intelligente con il pubblico in una cosa così brutta e minimale e stupida?” aveva polemizzato Bastianich. Alle sue parole Luxuria aveva prontamente risposto, non lasciando cadere la provocazione: “Semplicemente perché bisogna essere pronti quando si fa il naufrago all’Isola dei Famosi a sentire delle cose che piacciono e a sentire delle cose che non piacciono”.