Per un Grande fratello vip 5 che si allunga ulteriormente, c’è un‘Isola dei famosi 2021 che prosegue nella sua preparazione. Confermata nel palinsesto della prossima primavera di Canale 5, l’isola dei famosi guidata dalla bella e brava Ilary Blasi, con la simpatica partecipazione di Alvin, tornerà a solcare i mari impervi dell’etere televisivo nostrano con il suo carico di avventure, sia fisiche che psicologiche molto presto. Se il cast si sta formando piano piano ed il primo nome forte scritto a caratteri cubitali sui quaderni del team che sta organizzando il programma è quello di Asia Argento, altri se ne stanno lentamente aggiungendo, alcuni già noti, altri meno.

Il punto fermo appare però, oltre alla sua realizzazione, quello della sua partenza, che dovrebbe avvenire subito dopo il Festival di Sanremo (le date più probabili appaino essere quelle di lunedì 8 o lunedì 15 marzo, ma su questo ci aggiorneremo). Il programma terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino a maggio, per una decina e passa di settimane piene di avventure e situazioni fra i naufraghi che verranno coinvolti in questa nuova avventura televisiva made in Banijay.

Una cosa però possiamo darla ragionevolmente per certa ed è quella relativa alla location dell’Isola dei famosi 2021. Dopo aver pensato ad altri luoghi dove ambientare il programma, fra i quali le stupende isole Canarie, pare davvero che la produzione del programma abbia deciso di restare dove stava. Perchè come dice un vecchio adagio, “chi lascia la via vecchia per la nuova, sa ciò che lascia ma non sa ciò che trova”.

Dunque l’Isola dei famosi 2021, stando alle ultime informazioni in nostro possesso, si dovrebbe svolgere anche stavolta in Honduras, nei luoghi cioè già famigliari alla troupe di Canale 5 che da anni realizza questa trasmissione. L’appuntamento dunque resta fissato da marzo, il lunedì sera in prima serata con Ilary Blasi, per l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, direttamente dall’Honduras.