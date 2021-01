L’isola dei famosi 2021: anche Eleonora Giorgi e Vera Gemma naufraghe?

Ormai mancano solo due mesi alla partenza dell’isola dei famosi 2021 e si rincorrono le voci rispetto a chi prenderà parte al programma fra i naufraghi che verranno spediti nelle isole dell’Honduras. Da queste parti vi abbiamo dato conto dei nomi di due -molto- probabili concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi, ovvero Asia Argento e Brando Giorgi.

Oggi siamo in grado di aggiungere altri due possibili nomi di celebrità che potrebbero prendere l’aereo per arrivare in Honduras e partecipare all’isola dei famosi 2021. Partiamo da un’attrice italiana, figlia di uno dei più grandi attori del cinema nostrano, ovvero Vera Gemma. Vera, come è noto, è infatti la figlia del grande attore Giuliano Gemma, nata dal rapporto avuto da lui con Natalia Roberti. Vera vive la sua infanzia fra i set cinematografici del padre, con cui recita da piccolina nel film del 1978 Il grande attacco.

Poi la vita artistica di Vera si divide fra teatro e cinema dove incontra Asia Argento, con cui poi partecipa in coppia a Pechino express. Pechino express non è il solo reality a cui partecipa Vera, nel suo curriculum c’è anche il poco fortunato Ritorno al presente di Carlo Conti, andato in onda nel 2005 su Rai1. Tante le pellicole che l’hanno vista fra i protagonisti, fra le quali Ovosodo di Paolo Virzì e Scarlet diva, film questo diretto proprio da Asia Argento.

In televisione l’abbiamo vista recitare nella fiction Linda e il brigadiere e Le ragazze di Piazza di Spagna. Fra gli altri nomi di probabili naufraghi dell’Isola dei famosi 2021 possiamo aggiungere quello di Eleonora Giorgi, attrice e regista italiana che di certo non ha bisogno di molte presentazioni, essendo stata fra le più rappresentative del cinema italiano. In televisione la ricordiamo fra i ballerini dell’edizione 2018 di Ballando con le stelle su Rai1 e fra i Vip protagonisti della terza edizione del Grande fratello vip su Canale 5.