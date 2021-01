Prosegue, non senza intoppi, la preparazione dell’isola dei famosi, in programma su Canale 5 dal prossimo mese di marzo. Il programma che sarà condotto da Ilary Blasi ha dovuto superare parecchie difficoltà, fra location, protocolli sanitari legati all’emergenza mondiale da Coronavirus e reclutamento dei concorrenti che dovranno vivere per un paio di mesi a riso e stenti. Da queste parti vi abbiamo dato conto della decisione della produzione del programma di restare in Honduras anche per l’edizione 2021 di questo programma, unito al fatto che l’isola dei famosi prenderà il via a marzo, subito dopo il Festival di Sanremo.

Nel cast fra i nomi certi vi abbiamo svelato quello di Asia Argento. La figlia del celebre regista italiano del genere dell’orrore Dario, definizioni contrattuali a parte, sarà fra i naufraghi capitanati da Ilary Blasi nella prossima primavera di Canale 5. Oggi siamo in grado di aggiungere il nome di uno dei naufraghi prossimi venturi che quasi sicuramente faranno parte del cast dell’Isola dei famosi 2021.

Il personaggio famoso in questione è Lelio Sanità di Toppi, conosciuto al grande pubblico con il nome d’arte Brando Giorgi, L’attore romano ha spalmato la sua arte in vari settori del mondo dello spettacolo partendo dal cinema dove ha recitato nelle pellicole Cattive ragazze, Abbronzatissimi 2 e Tieni a me. Ma è la televisione che gli ha dato la grande popolarità grazie a fiction e soap opera, passando da Incantesimo a Vivere, quindi Vento di ponente, Mogli a pezzi, Don Matteo, Cento vetrine, Un poso al sole, Camera cafè fino alla recente partecipazione all’Allieva 3.

Giorgi ha partecipato anche come concorrente ad una edizione dello spettacolo di varietà di Rai1 Notti sul ghiaccio, condotto come è noto da Milly Carlucci. Giorgi è stato legato con l’attrice e cantante Mietta, attualmente è sposato con la showgirl Daniela Battizzocco, con cui ha avuto due figli, Camilla e Niccolò.

Giorgi pare, secondo indiscrezioni, sarebbe stato ad un passo dal partecipare al Grande fratello vip 5, ma alla fine il cerchio non si è chiuso. Ora per lui si aprirebbero le porte dell’Isola dei famosi 2021, da marzo con Ilary Blasi su Canale 5.