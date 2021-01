L’Isola dei famosi 2021: la battaglia dell’inviato e degli opinionisti

Ci siamo occupati nei giorni scorsi della preparazione della prossima edizione dell’Isola dei famosi, in arrivo su Canale 5 dal prossimo mese di marzo, sia in termini di location che in termini di costruzione del cast. Ma se la conduzione de L’isola dei famosi è saldamente nelle mani di Ilary Blasi, per quel che riguarda il delicato ruolo di inviato i giochi non sarebbero ancora fatti. Nei giorni scorsi pareva certo l’approdo in questo ruolo di Alvin, amico di Ilary e già suo partner nel varietà Eurogames, nonché suo compagno di scuderia, ma pare che prima, durante e dopo siano circolati altri nominativi.

Uno su tutti, per altro circolato sui media, Can Yaman, zazzeruto (almeno prima) protagonista della telenovela Day dreamer. Pare però, così dicono i bene informati, che il bell’attore turco abbia sparato una cifra clamorosa per fare da spalla ad Ilary dall’Honduras, quindi gli è stato gentilmente detto: no grazie. I tempi per fare follie, in televisione sono terminati da un bel pezzo.

Altro nome uscito sui media per il ruolo di inviato è quello di Tommaso Zorzi, protagonista di questa serie del Grande fratello vip, che però difficilmente potrà scalzare l’amicone di Ilary, ovvero Alvin. Per la signora Blasi ed il suo team poi questa sarebbe una scelta difficilmente digeribile, uno perchè il Zorzi non fa parte del suo entourage e due perchè Tommaso è in pratica un “figlioccio” di Alfonso Signorini, che le ha “sottratto” la conduzione del Gf Vip. Tommaso però sarebbe perfetto per fare l’opinionista, inoltre per il Zorzi l’approdo in questo ruolo all’Isola dei famosi sarebbe stato fortemente propedeutico per arrivare sulla poltrona di opinionista del Grande fratello vip 6 il prossimo mese di settembre, poltrona questa per lui praticamente certa, vista la grande passione che Signorini nutre su di lui (lo ha voluto al Gf vip fortemente, contro il parere di molti).

Tornando però al ruolo di inviato si sarebbe inserita nelle ultime ore Aurora Ramazzotti, come riportato dall’ottimo Gabriele Parpiglia, voce questa che ci sentiamo di confermare. Ci sarebbe quindi un derby in atto fra Alvin e Aurora Ramazzotti per diventare inviato dell’isola dei famosi 2021. Noi pensiamo che alla fine della fiera passi Aurora, con Alvin che si consolerebbe con un programma su Italia 1 che -come dice la rima- non si nega a nessuno.

Inviato a parte, altro ruolo importante in un reality è quello degli opinionisti e pare che fra i nomi che circolano sui taccuini della produzione del programma sia apparso quello di Alessandra Mussolini, in un certo senso “rinata” con la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Pare però, come fosse un Can qualsiasi, la Mussolini abbia -pure lei- sparato una cifra clamorosa per essere ingaggiata in quel ruolo, quindi il suo approdo all’Isola dei famosi nel ruolo di opinionista non è più così certo.

Altro nome scritto sui fogli dei responsabili del programma di Canale 5 sempre nel ruolo di opinionista sarebbe quello della giornalista Francesca Barra, che abbiamo visto come opinionista in Tv nel programma di Piero Chiambretti CR4, oltre che fra i concorrenti del reality di Amazon Prime Celebrity Hunted.