Se è vero, come sembra (i casi Antonella Clerici e Lorella Cuccarini sono i più recenti ed anche più eclatanti), che Verissimo funziona ormai meglio dei centri per l’impiego del reddito di cittadinanza (per merito suo o per demerito di questi ultimi?), suscita qualche curiosità il futuro professionale di Elisa Isoardi.

Sabato scorso, infatti, la conduttrice è stata ospite del programma di Canale 5 dove si è fatta intervistare da Silvia Toffanin. In questa occasione ha ringraziato la Rai in cui ha lavorato per 18 anni “bellissimi“, aggiungendo però che “c’è stata un’evoluzione e sono pronta a tante cose“. La Isoardi non ha fatto giri di parole e ha detto di sentirsi “pronta a iniziare anche fuori dalla casa dove sono nata“.

Secondo quanto risulta a Blogo, per il momento in casa Mediaset non ci sarebbero spazi ‘riservati’ a Elisa Isoardi, reduce dalla tormentata (per gli infortuni patiti durante la gara) esperienza di concorrente a Ballando con le stelle, dopo la chiusura de La Prova del cuoco. Il suo futuro però potrebbe essere effettivamente legato alle televisioni del Biscione, in ruoli più marginali.

Intanto, circola nell’ambiente del piccolo schermo una voce secondo la quale la Isoardi sarebbe stata in pole per il posto di giudice nella nuova edizione, al via venerdì prossimo, de Il Cantante mascherato. Alla fine, però, Milly Carlucci le avrebbe preferito Caterina Balivo (il suo ingaggio, anticipato da Blogo, è ormai ufficiale), che così affiancherà Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e la new entry Costantino Della Gherardesca.

Invece, per quanto riguarda Check up, la storica trasmissione dedicata alla medicina, niente da fare, con la decisione – che sembra inappellabile – della tv pubblica di cancellarne la messa in onda, nonostante l’annuncio in sede di presentazione di palinsesti.

